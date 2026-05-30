Thí sinh Hà Nội tự tin với đề thi Ngữ Văn lớp 10

Sáng nay (30/5), các thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Nhiều em đánh giá đề thi dễ.

Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát định hướng ôn tập và có tính thực tiễn. Không ít em tự tin đạt từ 8 điểm trở lên.

Hôm nay Hà Nội thời tiết nắng dịu hơn, đề thi không khó, các thí sinh bước ra khỏi điểm thi với nụ cười nhẹ nhõm.

Đúng 10h sáng nay, thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn phấn khởi bước ra cổng thi. Em vốn là học sinh trường chuyên Chu Văn An nên với đề văn sáng nay e đánh giá là không khó và có độ phân hóa cao, thí sinh làm bài tốt có thể đạt điẻm cao. Em hoàn thành tốt bài thi và tự tin có thể đạt điểm cao môn Văn sáng nay
Em Ngọc Ánh, học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Thụy cho biết, đề thi sáng nay rất dễ, cũng có mở rộng nhưng vừa sức của em.
Bạn Duy Anh, trường THCS Thượng Thanh, Hà Nội cho biết, đề năm nay không khó nên em có thể đạt được khoảng 8 điểm. Việc làm bài thi tốt môn đầu tiên sẽ giúp em có tâm lý thoải mái trước môn tiếng Anh vào buổi chiều nay.

Các thí sinh thi điểm thi vào lớp 10 Hà Nội làm tốt bài thi Ngữ Văn nên phấn khởi rời điểm thi sáng nay.
Các thí sinh cho biết đều làm được bài, đề văn ở mức vừa sức, tự tin sẽ đạt được điểm cao.
Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng dịu hơn nên các thí sinh cũng bớt mệt mỏi khi rời điểm thi trưa nay.
Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Theo chia sẻ của các em, đề thi Ngữ văn năm nay phù hợp với năng lực của đa số thí sinh.

Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng điểm thi Trường THPT Thạch Bàn (Hà Nội), thấp thỏm ngóng đợi con em mình kết thúc bài thi ra về.

Từ 14 giờ chiều nay, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề và gợi ý đáp án môn Văn thi vào lớp 10 THPT Hà Nội 2026

Sáng ngày 30/5, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài môn văn vào thi vào lớp 10 THPT năm 2026. Đề và gợi ý đáp án. 

Sáng 30/5, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượt dự thi môn Văn sáng nay 30/5 là 123.692 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,69%); vắng 390 thí sinh.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT tại Hà Nội đạt tỷ lệ 99,5%

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT, đạt tỷ lệ 99,5%.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, nguyên nhân có thể do xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Kỳ thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.

Năm nay, thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.

Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa 2026

Sáng 29/5, hơn 24.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, toàn tỉnh có 24.853 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Năm học này, Khánh Hòa tuyển 19.045 học sinh lớp 10 không chuyên và 525 chỉ tiêu vào 2 trường chuyên. Dự kiến kết quả thi được công bố trước ngày 30/6.

