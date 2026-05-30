Thí sinh Hà Nội tự tin với đề thi Ngữ Văn lớp 10

Sáng nay (30/5), các thí sinh Hà Nội hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Nhiều em đánh giá đề thi dễ.
Bình Nguyên
Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, nhiều thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát định hướng ôn tập và có tính thực tiễn. Không ít em tự tin đạt từ 8 điểm trở lên.
Hôm nay Hà Nội thời tiết nắng dịu hơn, đề thi không khó, các thí sinh bước ra khỏi điểm thi với nụ cười nhẹ nhõm.
Bạn Duy Anh, trường THCS Thượng Thanh, Hà Nội cho biết, đề năm nay không khó nên em có thể đạt được khoảng 8 điểm. Việc làm bài thi tốt môn đầu tiên sẽ giúp em có tâm lý thoải mái trước môn tiếng Anh vào buổi chiều nay.
Những nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt nhiều thí sinh khi bước ra khỏi phòng thi. Theo chia sẻ của các em, đề thi Ngữ văn năm nay phù hợp với năng lực của đa số thí sinh.
Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng điểm thi Trường THPT Thạch Bàn (Hà Nội), thấp thỏm ngóng đợi con em mình kết thúc bài thi ra về.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 123.467/124.082 thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, nguyên nhân có thể do xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Kỳ thi diễn ra từ ngày 29/5 đến 1/6/2026.
Năm nay, thành phố bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phục vụ tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi khoảng 18.000 người. Bên cạnh đó, thành phố cũng huy động khoảng 2.000 cán bộ làm công tác thanh tra tại các điểm thi.