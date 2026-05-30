AI tạo ra đột phá trong giải mã bí ẩn của lỗ đen

Các nhà thiên văn học sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã những bí ẩn của lỗ đen và hé lộ bí ẩn về sự quay nhanh của Dải Ngân hà.

Nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ của AI, các nhà thiên văn học đã tạo ra bước đột phá trong việc khám phá những thiên thể bí ẩn nhất của vũ trụ: Đó là các lỗ đen.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng, bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu mô phỏng thông qua mạng nơron, các nhà khoa học không chỉ có thể "nhìn thấy" các lỗ đen rõ ràng hơn, mà còn lần đầu tiên tiết lộ rằng, lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà, Sagittarius A*, có thể đang quay với tốc độ cực nhanh.

Ảnh: @Tạp chí Wired.

Theo một báo cáo của Tạp chí Wired, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế, hợp tác với các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Morgridge ở Wisconsin, đã huấn luyện thành công một mạng nơron với hàng triệu lỗ đen siêu khối lượng mô phỏng. Mô hình trí tuệ nhân tạo này có khả năng phân tích dữ liệu khó hiểu được thu thập bởi Kính viễn vọng Chân trời Sự kiện (EHT) và chuyển đổi thông tin khó hiểu này thành những khám phá rõ ràng và có giá trị hơn.

Trước đây, mặc dù kính viễn vọng EHT đã chụp được những hình ảnh lịch sử về lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm thiên hà M87 và Sagittarius A* ở trung tâm Dải Ngân hà, nhưng dữ liệu thô này vẫn chứa rất nhiều thông tin khó giải thích. Giờ đây, với sự hỗ trợ của AI, các nhà thiên văn học có thể cải thiện độ phân giải của các phép đo từ EHT và thực hiện những khám phá mới chưa từng có.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích chuyên sâu về lỗ đen Sagittarius A*, và kết quả thật đáng ngạc nhiên. Họ phát hiện ra rằng, lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà, Sagittarius A*, có khả năng đang quay với tốc độ tối đa theo lý thuyết.

Hơn nữa, những hình ảnh mới được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo về cấu trúc của lỗ đen cho thấy trục quay của nó đang hướng về Trái đất, cung cấp những manh mối quan trọng về hành vi và đặc điểm của vành đĩa vật chất bao quanh lỗ đen khổng lồ này.

Trước đây, các nhà thiên văn học ước tính rằng Sagittarius A* quay với tốc độ từ trung bình đến nhanh. Tuy nhiên, phát hiện mới này không chỉ thách thức các lý thuyết đã được thiết lập mà còn rất quan trọng để hiểu hành vi bức xạ và sự ổn định xung quanh các lỗ đen.

Báo cáo chỉ ra rằng, nghiên cứu này chứng minh tiềm năng to lớn của AI trong khoa học, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu thiên văn phức tạp và khổng lồ. Trong tương lai, AI được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà thiên văn học trong việc làm sáng tỏ nhiều bí ẩn hơn nữa của vũ trụ sâu thẳm.