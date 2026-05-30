Bộ Công Thương yêu cầu đánh giá tính tương thích phương tiện với xăng E10

Ngày 30/5, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có công văn gửi Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA); Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM); các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về việc triển khai Thông tư số 50/2025/TT-BCT.

Từ 1/6/2026, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc

Công văn nêu rõ, ngày 7/11/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Để việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời, hạn chế các phát sinh kỹ thuật trong quá trình sử dụng phương tiện giao thông, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10. Cụ thể, tổ chức rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10.

Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu như: Khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu; ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải; các yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư (nếu có) để bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, ổn định khi sử dụng xăng E10.

Bên cạnh đó, tổng hợp danh mục các dòng xe: Hoàn toàn tương thích với xăng E10; tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10; không khuyến nghị sử dụng xăng E10 (nếu có), kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý.

Thứ hai, thông cáo, khuyến nghị đối với người tiêu dùng. Cụ thể, chủ động ban hành thông cáo hoặc hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.

Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng, dễ hiểu, bao gồm: Các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10; các lưu ý trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản phương tiện; khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật; các trường hợp cần kiểm tra, bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, tư vấn kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và lộ trình triển khai xăng sinh học theo chủ trương của Chính phủ.

Thứ ba, hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. Cụ thể, xây dựng và công bố quy trình tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng xăng E10.

Cùng với đó, hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng phương tiện về: Các hiện tượng kỹ thuật có thể phát sinh trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhiên liệu; biện pháp kiểm tra, vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc nhiên liệu hoặc bảo dưỡng định kỳ; quy trình liên hệ bảo hành, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật khi phát sinh sự cố.

Ngoài ra, chỉ đạo hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương án hỗ trợ kỹ thuật phục vụ người tiêu dùng trong quá trình triển khai sử dụng xăng E10.

Thứ tư, chế độ thông tin, báo cáo. Cục Công nghiệp đề nghị các Hiệp hội và doanh nghiệp tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo về Cục Công nghiệp trước ngày 5/6/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp phản ánh về Cục Công nghiệp để phối hợp xử lý.

