Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Dùng sổ hồng giả lừa bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị thuê người làm sổ hồng giả, lừa đảo bán đất chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của bị hại.

Hạo Nhiên

Ngày 30/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Linh đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình được người thân cho tặng một thửa đất tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

r.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam. Ảnh: CACC

Để tạo lòng tin với người mua, Linh thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đối với thửa đất này, đứng tên vợ chồng mình. Sau đó, Linh dùng giấy tờ giả để thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất, qua đó chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của bị hại.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh để điều tra về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
#Lừa đảo #bán đất #chiếm đoạt #tài sản #khởi tố #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Lĩnh 8 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Cường bị Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.

Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, dù không có chức năng, thẩm quyền hay liên kết với bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhưng từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024, Nguyễn Văn Cường đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đưa lao động sang Indonesia và Đài Loan làm việc để chiếm đoạt tiền của người dân.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

Công an xã Mường Ham (Nghệ An) vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Thái Huy Cường (SN 2000, trú tại bản Tiệng, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An).

images2098792-0e278751-3c16-4996-91f0-368e66357a70.jpg
Đối tượng Thái Huy Cường tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bóc gỡ đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 21/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới