Xã hội

Những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến đời sống người dân, giáo dục, viễn thông và quản lý hành chính.

Thanh Bình

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT. Bên cạnh đó, xăng E5RON92 vẫn tiếp tục được lưu hành đến hết ngày 31/12/2030.

Từ ngày 15/6, theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối có thể bị tạm dừng chiều gọi đi tối đa 2 giờ nếu chưa hoàn tất xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID, ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc tại các điểm giao dịch.

Ảnh minh họa: AI.

Ngày 30/6, Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bắt đầu có hiệu lực. Kết quả rèn luyện được chấm theo thang điểm 100 và xếp thành 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu. Kết quả này là căn cứ để xét học bổng, khen thưởng và các quyền lợi liên quan của sinh viên.

Từ ngày 8/6, theo Thông tư 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp, qua bưu chính hoặc trên Cổng dịch vụ công. Dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe cũng được tích hợp trên các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Cũng trong tháng 6, các địa phương phải hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6 theo Chỉ thị 21/CT-TTg. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý mới, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh và đặc điểm cộng đồng dân cư tại từng địa phương.

Xã hội

Chính phủ hướng dẫn gỡ vướng dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP nhằm hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Nghị định được xây dựng trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan đến đất đai, tạo điều kiện để khơi thông hàng loạt dự án đang đình trệ nhiều năm.

Xã hội

Vì sao không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa mới?

Từ khi Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành đến thời điểm áp dụng chỉ có vài tháng nên không thể biên soạn một bộ sách giáo khoa mới.

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi về lộ trình triển khai thống nhất chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa trên toàn quốc, cũng như kế hoạch rà soát, điều chỉnh cơ cấu các môn học trong nhà trường để giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, kỹ năng cho học sinh trong giai đoạn mới.

pham-ngoc-thuong-edited-1777900297744.jpg
Xã hội

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Chiều 23/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC) mức án 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

