Những chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, tác động đến đời sống người dân, giáo dục, viễn thông và quản lý hành chính.

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT. Bên cạnh đó, xăng E5RON92 vẫn tiếp tục được lưu hành đến hết ngày 31/12/2030.

Từ ngày 15/6, theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối có thể bị tạm dừng chiều gọi đi tối đa 2 giờ nếu chưa hoàn tất xác thực lại khuôn mặt. Việc xác thực được thực hiện thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng VNeID, ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông hoặc tại các điểm giao dịch.

Ngày 30/6, Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bắt đầu có hiệu lực. Kết quả rèn luyện được chấm theo thang điểm 100 và xếp thành 5 mức: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu. Kết quả này là căn cứ để xét học bổng, khen thưởng và các quyền lợi liên quan của sinh viên.

Từ ngày 8/6, theo Thông tư 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể nhận kết quả đăng ký xe trực tiếp, qua bưu chính hoặc trên Cổng dịch vụ công. Dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe cũng được tích hợp trên các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Cũng trong tháng 6, các địa phương phải hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6 theo Chỉ thị 21/CT-TTg. Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý mới, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh và đặc điểm cộng đồng dân cư tại từng địa phương.