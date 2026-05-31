'Điểm nghẽn' khiến quảng trường Mỹ Đình ngập sâu sau mưa lớn

Theo lý giải, tình trạng ngập sâu sau mưa lớn ngày 28/5 tại Mỹ Đình (Hà Nội) chủ yếu do địa hình thấp và dự án hồ điều hòa Phú Đô chưa hoàn thành các hạng mục.

Theo Vũ Điệp/Vietnamnet

Dù các trạm bơm và hồ điều hòa đã được vận hành từ trước, trận mưa lớn chiều 28/5 vẫn khiến một số khu vực ở Hà Nội ngập úng cục bộ.

Ngày 30/5, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân không chỉ do mưa lớn mà còn xuất phát từ những "điểm nghẽn" trong hạ tầng thoát nước đô thị.

Theo đó, lượng mưa tại nhiều khu vực phía Tây thành phố đạt mức rất cao. Đặc biệt, trạm Từ Liêm ghi nhận hơn 90mm chỉ trong khoảng một giờ, vượt xa khả năng tiêu thoát tức thời của nhiều tuyến thoát nước.

Trận mưa lớn chiều 28/5 khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Tiến Dũng.

Trong thời gian mưa, các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế và DPS được vận hành liên tục. Hệ thống hồ điều hòa cũng được hạ thấp mực nước từ trước nhằm tăng khả năng chứa nước.

Nhờ các biện pháp ứng phó, phần lớn điểm ngập đã được xử lý trong tối cùng ngày. Tuy nhiên, thành phố vẫn ghi nhận ngập tại Mỹ Đình, Trần Bình, Nguyễn Đình Tứ và Khu đô thị Resco.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chuyên môn xác định nhiều điểm ngập liên quan đến các dự án đang thi công. Tại Nguyễn Đình Tứ, tuyến kênh thuộc dự án bổ cập nước sông Tô Lịch chưa hoàn thiện kết nối. Tại Resco, việc thi công tuyến cống lớn phục vụ thoát nước khu vực làm ảnh hưởng tạm thời đến khả năng tiêu thoát.

Đối với khu vực Mỹ Đình và Trần Bình, nguyên nhân chủ yếu là địa hình thấp trong khi dự án hồ điều hòa Phú Đô chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế.

Ngoài ra, đối với khu đô thị Ciputra, cơ quan chức năng đánh giá, chủ đầu tư chưa triển khai đầy đủ các biện pháp chuẩn bị trước mùa mưa như hạ thấp mực nước hồ, nạo vét hệ thống thoát nước và tăng khả năng liên thông giữa các hồ điều hòa.

Đẩy nhanh dự án chống úng ngập cục bộ

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, cho biết thành phố đang đẩy nhanh dự án chống úng ngập cục bộ tại khu vực nội đô nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa năm 2026.

Dự án gồm 22 hạng mục, trong đó cải tạo trạm bơm tại 6 hồ điều hòa và xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước tại 16 điểm thường xuyên ngập trên các tuyến phố trung tâm.

Để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các sự kiện lớn, Hà Nội đã điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, tăng thời gian thi công ban đêm, đồng thời cho phép một số vị trí trên phố Quang Trung thi công 24/24 giờ. Các nhà thầu cũng tăng số mũi thi công từ 4 lên 10 mũi, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Hưng, mục tiêu là hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước ngày 15/6, qua đó phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, giảm ngập úng tại khu vực nội đô trong mùa mưa năm nay.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, vận hành hiệu quả các trạm bơm, hồ điều hòa và hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sau trận "mưa vàng" giải nhiệt

Cơn mưa chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng. Tuy nhiên, hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh úng ngập đúng giờ tan tầm.

Cơn mưa dông lớn xuất hiện vào chiều tối 28/5 đã giúp nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trận mưa được người dân ví như “cơn mưa vàng” giải nhiệt lại nhanh chóng khiến hàng loạt tuyến phố rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm.
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, khu Xuân Đỉnh, Mễ Trì, đường Doãn Kế Thiện, Trần Quốc Hoàn, đường Phạm Hùng... lại xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.
Phường Cẩm Phả khẩn trương khắc phục ngập úng cục bộ

Các lực lượng chức năng phường Cẩm Phả đã tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện, tài sản đến nơi an toàn và thu dọn vệ sinh.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến sáng 19/5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại phường Cẩm Phả, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Ngay sau khi xảy ra ngập úng tại các khu vực như Nam Tiến, Cẩm Trung 5B, đường 2/9 thuộc khu Cẩm Trung 5A và tổ 6 khu Cẩm Thành 1, Đảng ủy, UBND phường Cẩm Phả cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Mưa "ngập trời" Cẩm Phả chìm trong biển nước

Sáng 19/5, tại một số tuyến phố tại Quảng Ninh, nước ngập sâu, có nơi cao quá đầu gối người lớn, ôtô ngâm trong nước lũ.

Sau nhiều giờ mưa lớn, nhiều khu vực tại TP Cẩm Phả rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Nước dâng nhanh khiến hàng loạt tuyến đường biến thành “sông”, phương tiện chết máy hàng loạt, nhiều hộ dân phải khẩn trương di dời tài sản.
Nước ngập sâu khiến giao thông gần như tê liệt. Một số ô tô đỗ ven đường bị ngập gần tới nóc, nhiều xe máy bị cuốn trôi hoặc chết máy giữa dòng nước.
