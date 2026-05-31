Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh TP HCM làm thủ tục thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM diễn ra ngày 1-2/6 với hơn 151.000 thí sinh, sáng nay 31/5 thí sinh làm thủ tục dự thi.

Sáng nay 31/5, hơn 151.000 thí sinh TP HCM sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi trước khi bước vào kỳ thi chính thức vào ngày 1-2/6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Toàn thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi lớp 10 thường và 16 điểm thi chuyên.

Sau khi sáp nhập TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố có 169.602 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có 151.269 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Đây là địa phương có số lượng thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, cao gấp nhiều lần so với các tỉnh, thành khác sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Một điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội.

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của thành phố đạt hơn 118.000 học sinh. Nhằm mở rộng cơ hội học tập ở bậc THPT công lập, ngay trước kỳ thi, TP HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh.

Bên cạnh đó, có 1.515 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Đây là các trường hợp đạt giải quốc gia, quốc tế; học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, đề thi năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, giảm kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường đánh giá năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Với môn Toán, đề thi bám sát chương trình THCS, tập trung vào 3 mạch kiến thức: Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Các câu hỏi được thiết kế theo hướng vận dụng thực tế, đánh giá năng lực tư duy, lập luận, mô hình hóa và giải quyết vấn đề của học sinh.

Ở môn Ngữ văn, đề thi gồm hai phần đọc hiểu và viết, sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Phần viết yêu cầu học sinh viết đoạn văn và bài nghị luận xã hội, qua đó đánh giá khả năng lập luận, tư duy phản biện và trình bày quan điểm cá nhân. Nội dung phần viết được gắn với văn bản đọc hiểu nhằm tăng tính tích hợp và đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh.

Đối với môn Tiếng Anh, đề thi tiếp tục chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Ngoài ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp, đề còn kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, viết và giao tiếp. Đáng chú ý, năm nay xuất hiện thêm dạng câu hỏi yêu cầu học sinh viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức ngôn ngữ.

Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6, thời gian làm bài 150 phút.

Những vật dụng được và cấm mang vào phòng thi Những vật dụng được mang vào phòng thi gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Các vật dụng, tài liệu học sinh không được mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và bảng tính tan; tập bản đồ lịch sử và địa lý lớp 9.