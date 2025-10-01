Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sáng 1/10, Hà Nội vẫn còn 25 điểm ngập sâu, không thể đi qua

Tại Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, Võ Chí Công, Phú Xá, Đại lộ Thăng Long, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc... nước vẫn ngập sâu. 

Theo N.Huyền/ Báo Vietnamnet

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội vừa cập nhật tình hình thoát nước do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đến 6h ngày 1/10.

img-2429-243.jpg
Hà Nội ngập sâu vì mưa lớn trong ngày 30/9.

Lưu vực sông Nhuệ: Tình trạng ngập vẫn còn xảy ra tại các tuyến phố: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long (Km9+656, cửa số 5, 6), Ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

dqt.jpg
Lực lượng chức năng ứng trực bơm nước trên phố Đàm Quang Trung. Ảnh: Ngọc Bảo

Lưu vực sông Tô Lịch: Giao thông cơ bản đã đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn đọng nước tại một số vị trí như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng: Tình trạng ngập vẫn còn trên các tuyến phố Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, để ứng phó với hoàn lưu bão, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm ngập. Đồng thời, công ty cũng phối hợp hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng di chuyển qua các khu vực khó khăn.

Đồng thời, công ty đã vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống như Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… nhằm hạ mực nước.
Tuy nhiên, một số trạm bơm phải tạm dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…

Danh sách các điểm ngập như sau:

att49y6nvkjx6lqaxdtbvljuxirvou-k7q0v6ppzhaasla-290.jpg
vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/sang-1-10-ha-noi-con-nhung-diem-ung-ngap-nao-khong-the-di-qua-2447873.html
#ngập #Hà Nội úng ngập #ngập úng Hà Nội #điểm ngập sâu #thời tiết Hà Nội #mưa lớn

Bài liên quan

Xã hội

Chi tiết 65 điểm ngập úng nặng ở Hà Nội sau mưa lớn

Sau đợt mưa lớn kéo dài ngày 30/9, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã thông báo nhanh về các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ trưa ngày 30/9/2025 đến chiều tối, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, trên địa bàn thành phố có mưa rải rác từ 7h đến 11h và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút).

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội mưa trắng trời, ngập úng, giao thông bị gián đoạn

Sáng 30/9, Hà Nội xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

kto-tl_1afb992e52cad89481db.jpg
Sáng 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Hà Nội xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài khiến nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng, giao thông bị gián đoạn.
kto-tl_7f581578de9c54c20d8d.jpg
Ngay từ sáng sớm, nhiều học sinh Hà Nội vẫn phải đến trường trong cơn mưa nặng hạt.
Xem chi tiết

Xã hội

Lũ trên sông Mã tiếp tục dâng, có thể vượt báo động 3

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và một số tỉnh Bắc Bộ được cảnh báo có thể xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Ngày 30/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, một số điểm vượt 100 mm. Trong mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Từ đêm 30/9, mưa sẽ giảm dần.

Lúc 1h sáng 30/9, mực nước sông Mã tại trạm Giàng đạt 6,3 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,2 m nhưng được dự báo sẽ tiếp tục vượt ngưỡng báo động trong 12h tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới