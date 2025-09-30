Chi tiết 65 điểm ngập úng nặng ở Hà Nội sau mưa lớn

Sau đợt mưa lớn kéo dài ngày 30/9, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã thông báo nhanh về các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ trưa ngày 30/9/2025 đến chiều tối, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, trên địa bàn thành phố có mưa rải rác từ 7h đến 11h và mưa tập trung với cường độ lớn từ 11h đến 13h (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút).

Cùng đó, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập, cụ thể:

Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656);

Tổ dân phố số 1+4 phường Yên Nghĩa;

Đường Quyết Thắng; Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La);

Khu TT18, phường Phú La;

Phố Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8);

Phố Phan Văn Trường (công chợ - doanh trại quân đội);

Phố Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê);

Đường Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực);

Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền;

Phố Xốm (đoạn cây xăng);

Đường Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình);

Phố Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ);

Phố Hoa Bằng (ngõ 99);

Đường Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hòa);

Đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC);

Khu đô thị RESCO;

Đường Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam);

Phố Bùi Xương Trạch (số nhà 49 đến số nhà 93 Bùi Xương Trạch);

Phố Vương Thừa Vũ;

Đường Nguyễn Trãi (trường ĐHKH&NV - bên chẵn làn xe buýt);

Đường Thụy Khuê (trường Chu Văn An - dốc La Pho);

Phố Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm);

Đường Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị);

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;

Đường Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt);

Phố Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều;

Đường Lê Trọng Tấn (từ số nhà 16 đến số nhà 86);

Đường Thái Hà (ngõ 165, bể bơi Thái Hà);

192 Quán Thánh;

Phố Quan Nhân;

Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương;

Đường 23B (đoạn qua thôn Cô Điền - xã Hải Bối);

Phố Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình);

Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn);

Đường Ngọc Hồi (số nhà 611-673) và 155 Phùng Hưng.

Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214);

Hoàng Tích Trí;

Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14

Huỳnh Thúc Kháng); Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên);

Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa;

Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch);

Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích;

Đường Thành - Hàng Nón;

Thái Hà (đoạn SN2- SN32);

Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của);

Quang Trung - Trần Quốc Toản;

Thợ Nhuộm (giữa phố);

Ngã ba Tổng Duy Tân - Điện Biên Phủ;

Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà;

Đội Cấn (SN209- Chùa Bát Tháp);

Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội);

Thành công (Trước UBND Phường);

Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ);

Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai);

Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến;

Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm);

Mạc Thị Buởi;

Định Công;

Trương định (đồn công an Trương Định);

Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ);

Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy);

Trần Cung (cây xăng A38);

Ngã năm Bà Triệu.

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, thu vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đến chiều 30/9/2025, trên địa bàn thành phố vẫn mưa lớn, các lực lượng, phương tiện của công ty tiếp tục ứng trực, vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh bảo đảm khơi thông dòng chảy. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.