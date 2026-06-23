Đau bụng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện viêm túi thừa Meckel

Người bệnh xuất hiện tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài khoảng 22 giờ trước khi nhập viện. Trước đó, bệnh nhân đã đến khám tại một cơ sở y tế và được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện E nhận thấy diễn biến lâm sàng chưa thực sự điển hình nên đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng đa lớp cắt.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn, Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, kết quả chụp CT cho thấy ruột thừa của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Ngược lại, tại vị trí dưới rốn lệch phải xuất hiện một cấu trúc dạng ống tiêu hóa đầu tịt, kích thước khoảng 28x22x30mm, có biểu hiện viêm đỏ, thành dày và thâm nhiễm mỡ xung quanh.

“Đây là hình ảnh tổn thương đặc trưng của viêm túi thừa Meckel”, ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn cho biết.

Đáng chú ý, túi thừa Meckel của bệnh nhân nằm ở vị trí biến đổi khá đặc biệt, cách góc hồi manh tràng khoảng 100cm. Đây là yếu tố khiến việc chẩn đoán càng trở nên khó khăn hơn.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn để cắt bỏ đoạn ruột tổn thương. Sau điều trị, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn cho biết, túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh của hệ tiêu hóa, xuất hiện ở khoảng 2% dân số thế giới. Phần lớn trường hợp không có triệu chứng và chỉ được phát hiện tình cờ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.

Viêm túi thừa Meckel có các biểu hiện ban đầu rất dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác, đặc biệt là viêm ruột thừa cấp hoặc viêm túi thừa đại tràng.

Người bệnh thường có các triệu chứng như đau bụng quanh rốn, đau hố chậu phải, đau vùng bụng dưới, buồn nôn hoặc sốt nhẹ. Những biểu hiện này không có tính đặc hiệu nên dễ khiến việc chẩn đoán bị chậm trễ hoặc sai lệch.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn cảnh báo, nguy hiểm nhất là khi tổn thương không được phát hiện sớm, tình trạng viêm có thể tiến triển nhanh, dẫn đến hoại tử, thủng ruột, gây viêm phúc mạc toàn thể và đe dọa tính mạng người bệnh.

Việc chẩn đoán bệnh cũng không phải lúc nào dễ dàng. Trong nhiều trường hợp, siêu âm ổ bụng thông thường có thể bỏ sót tổn thương do vị trí túi thừa bất thường hoặc triệu chứng lâm sàng không điển hình.

"Các dấu hiệu đau bụng không nên chủ quan: Đau bụng âm ỉ hoặc tăng dần quanh rốn. Đau vùng hố chậu phải. Đau bụng dưới kéo dài không rõ nguyên nhân. Buồn nôn, sốt hoặc rối loạn tiêu hóa kèm đau bụng. Khi xuất hiện các cơn đau bụng bất thường, người dân không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau vì có thể làm che lấp triệu chứng, gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

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