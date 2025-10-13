Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sân bay Gia Bình có đường sắt kết nối với Hà Nội

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình, Bắc Ninh) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khánh Hoài

Theo quy hoạch, thời kỳ 2021 - 2030, sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Cùng đó, loại máy bay khai thác gồm: Máy bay B747, B777, B787, A380, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021 - 2030 quy hoạch đường cất hạ cánh 07R/25L ở khu vực phía Bắc với kích thước 3.500x45m và đường cất hạ cánh 06L/24R ở khu vực phía Nam với kích thước 4.000x45m, cách đường cất/hạ cánh 07R/25L khoảng 1.800m.

Quy hoạch đường lăn song song phía Nam đường cất/hạ cánh 07R/25L, đường lăn song song phía Bắc đường cất/hạ cánh 06L/24R; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh, sân đỗ.

ad.jpg
Phối cảnh sân bay Gia Bình, Bắc Ninh.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Gia Bình có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn này quy hoạch đường cất/hạ cánh 07L/25R với kích thước 3.500x45m, cách đường cất/hạ cánh 07R/25L khoảng 366m về phía Bắc; quy hoạch đường cất/hạ cánh 06R/24L với kích thước 3.650x45m, cách đường cất/hạ cánh 06L/24R khoảng 366m về phía Nam.

Bên cạnh đó, quy hoạch bổ sung đường lăn song song giữa 2 đường cất hạ cánh ở khu vực phía Bắc và giữa 2 đường cất/hạ cánh ở khu vực phía Nam; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất/hạ cánh.

Bộ Xây dựng phê duyệt nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của sân bay Gia Bình khoảng 1.960ha.

Sân bay Gia Bình được định hướng kết nối với tuyến đường cao tốc từ thủ đô Hà Nội tới sân bay Gia Bình và thành phố Hải Phòng; bố trí ga đường sắt đô thị tại khu vực nhà ga hành khách của cảng để phục vụ kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt đô thị nối với thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông kết nối được xác định tại quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính đồng bộ và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối thủ đô Hà Nội với sân bay Gia Bình.

#Sân bay Gia Bình #Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình #Bắc Ninh

Bài liên quan

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Sân bay Gia Bình được quy hoạch thế nào?

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể, tổng diện tích được nâng lên khoảng 1.960 ha.

san-bay-gia-binh.jpg
Xem chi tiết

Thống nhất phương án làm đường kết nối sân bay Gia Bình - Bắc Ninh

Hà Nội đề xuất nghiên cứu lựa chọn phương án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Sân bay Gia Bình về Hà Nội theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 25-3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội.
Thong nhat phuong an lam duong ket noi san bay Gia Binh - Bac Ninh
Phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: Bộ Công an 
Xem chi tiết

Bắc Ninh đề xuất đầu tư sân bay Gia Bình thành cảng hàng không

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Thủ tướng về quy hoạch sân bay Gia Bình tại huyện Gia Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, hoàn thiện Đề án nghiên cứu khả năng hình thành sân bay Gia Bình, theo hướng chuyển đổi từ sân bay chuyên dùng Gia Bình thành sân bay Gia Bình và cập nhật, bổ sung sân bay Gia Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận cập nhật, bổ sung sân bay Gia Bình vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Khởi tố, bắt tạm giam DJ Ngân 98

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.