Chip Snapdragon mới thêm tính năng liên lạc vệ tinh cho thiết bị đeo

Số hóa

Chip Snapdragon mới thêm tính năng liên lạc vệ tinh cho thiết bị đeo

Pixel Watch 4 mới nhất của Google là thiết bị đeo đầu tiên được trang bị chip Snapdragon W5+ Gen 2 của Qualcomm để kết nối vệ tinh.

Tuệ Minh
Hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 8, Qualcomm đã công bố bộ chipset mới Snapdragon W5+ Gen 2 và W5 Gen 2 dành cho các nền tảng đeo được. Các chipset mới này cải thiện khả năng kết nối, hiệu suất, theo dõi vị trí và kiểu dáng thiết bị.
Nhờ tận dụng Mạng Phi Mặt đất Băng hẹp (NB-NTN) của Skylo, nền tảng Snapdragon W5+ Gen 2 và W5 Gen 2 là những nền tảng đầu tiên cung cấp chức năng vệ tinh trong phân khúc thiết bị đeo.
Sự phát triển này giúp khách hàng ở những vùng xa xôi không có sóng di động bằng cách cho phép liên lạc khẩn cấp hai chiều trực tiếp từ thiết bị đeo.
Ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp, những nhà thám hiểm có thể gửi tín hiệu SOS bằng thiết bị đeo được mà không cần lo lắng về kết nối mạng di động.
Nền tảng Snapdragon W5+ Gen 2 được trang bị bộ đồng xử lý tiết kiệm điện năng, vốn không có trên Snapdragon W5 Gen 2.
Nền tảng mới, dựa trên kiến ​​trúc hệ thống trên chip (SoC) 4nm, sở hữu những cải tiến bao gồm khả năng định vị GPS chính xác hơn tới 50% so với thế hệ trước. Điều này có thể thực hiện được nhờ công nghệ Học máy Định vị 3.0.
So với thế hệ trước, RFFE được tối ưu hóa giúp giảm kích thước và mức tiêu thụ điện năng khoảng 20 phần trăm, cho phép các OEM sản xuất các thiết kế đeo được hợp lý hơn và có thời lượng pin dài hơn.
Sandeep Waraich của Google cho biết Google Pixel Watch 4 tiếp theo sẽ sử dụng những con chip này. Chiếc đồng hồ này sẽ mạnh mẽ, tiết kiệm pin và thậm chí có khả năng kết nối với vệ tinh để liên lạc khẩn cấp - một cải tiến lớn về tính năng an toàn của đồng hồ thông minh.
Theo Tarun Gupta của Skylo, một công ty đối tác của Qualcomm, công nghệ mới này cho phép các thiết bị đeo nhỏ gọn duy trì kết nối ngay cả khi mạng lưới truyền thống không khả dụng. Điều này thay đổi cách mọi người và các công ty sử dụng kết nối vệ tinh, giúp các thiết bị này hữu ích và an toàn hơn mà không làm hao pin nhanh chóng.
Internet Vệ Tinh Trên Điện Thoại: Kết Nối Mọi Nơi Không Cần Sóng 5G.
Tuệ Minh
