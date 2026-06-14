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Quân sự - Thế giới

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Máy bay vận tải quân sự AN-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi gần khu vực Jorhat thuộc bang Assam, khiến 5 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, chiếc máy bay vận tải quân sự AN-32 bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ ở bang Assam hôm 13/6. Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên một cánh đồng.

"Một máy bay vận tải AN-32 của IAF gặp nạn trong chuyến bay thường lệ vào khoảng 10 giờ sáng 13/6 tại Jorhat, Assam. Công tác quản lý hiện trường và điều tra ban đầu đang được tiến hành. Chúng tôi đề nghị mọi người không nên suy đoán cho đến khi có kết quả sơ bộ", IAF cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên mạng X.

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5 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải AN-32 của IAF ở Ấn Độ ngày 13/6. Ảnh: x/@IAF_MCC

“Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự mất mát của 5 quân nhân trong vụ tai nạn máy bay AN-32. Thiếu tá Prashant Singh, Trung úy Shubham Kumar, Trung sĩ Jitendra Sharma, chiến sĩ Khemaram Kumawat và chiến sĩ Danish Alam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân”, trích tuyên bố của IAF.

Lực lượng Không quân Ấn Độ cho biết thêm chi tiết về vụ tai nạn sẽ được công bố khi cuộc điều tra hoàn tất.

Trước đó, vào tháng 3/2026, hai phi công của Không quân Ấn Độ thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI bị rơi trong nhiệm vụ huấn luyện thường lệ ở Assam.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ một máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp tại Thái Lan trước đây

Nguồn video: VTV
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