Máy bay rơi ở Mỹ, cả 5 người trên khoang thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ bị rơi tại khu vực Texas Hill Country, Mỹ, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.  

An An (Theo AP)

AP dẫn lời một quan chức địa phương ngày 1/5 cho biết, chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi tại bang Texas vào đêm 30/4 (giờ địa phương), khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam", ông Ruben Becerra, Thẩm phán hạt Hays, đăng tải thông tin trên mạng Facebook.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Wimberley, Texas, ngày 1/5/2026. Ảnh: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết thêm, chiếc Cessna 421C gặp nạn vào khoảng hơn 23h đêm 30/4 với 5 người trên máy bay. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lịch sử chuyến bay, chiếc máy bay đã cất cánh từ Amarillo, Texas, khoảng hai giờ trước đó và hướng đến Sân bay Quốc gia New Braunfels.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho hay, khu vực New Braunfels hầu hết nhiều mây ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, nhưng hai giờ sau đó có một cơn giông.

Theo ông Becerra, thông tin ban đầu cho thấy máy bay đã di chuyển với tốc độ cao khi gặp nạn. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Ông cũng cho biết, một máy bay khác di chuyển trong khu vực đã hạ cánh an toàn gần thành phố San Antonio.

Wimberley, với dân số khoảng 3.000 người, là điểm đến du lịch và đi bộ đường dài nổi tiếng tại vùng Texas Hill Country, nằm cạnh sông Blanco.

Trước đó, vào tháng 8/2024, một chiếc máy bay Cessna 421C hai động cơ lao xuống một dãy nhà ở Portland, bang Oregon, Mỹ, gây ra đám cháy lớn và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay chở 49 người ở Nga hồi tháng 7/2025

Nguồn video: VTV
Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ rơi máy bay quân sự Nga, 29 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một vận tải cơ quân sự An-26 đã bị rơi ở Crimea, khiến 29 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo NDTV, truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 rơi đã được tìm thấy với 29 người thiệt mạng, bao gồm 23 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

"Vào khoảng 18 giờ ngày 31/3 (giờ Moscow), chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất liên lạc trong một chuyến bay thường lệ trên bán đảo Crimea. Một đội tìm kiếm và cứu hộ đã xác định được vị trí máy bay An-26 bị rơi. Theo báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Quân sự - Thế giới

Thông tin mới nhất vụ máy bay chở 128 người rơi ở Colombia

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại nước này đã lên tới 66 người.

Theo AP, chiếc máy bay quân sự chở 128 người, chủ yếu là binh sĩ, đã rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, vào ngày 23/3.

Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Colombia, Đại tướng Hugo Alejandro López Barreto, cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến ít nhất 66 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. 4 quân nhân vẫn mất tích.

Quân sự - Thế giới

Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Colombia, hơn 110 người thương vong

Chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, khiến hơn 110 người thương vong.

AP đưa tin, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Phó Thị trưởng Carlos Claros cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã bị rơi ngay sau khi cất cánh tại Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Số người tử vong có thể còn gia tăng.

aproimaybay1.jpg
Người dân tập trung tại khu vực hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự gặp nạn sau khi cất cánh từ Puerto Leguizamo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: MiPutumayo/AP.
Điều gì xảy ra sau khi UAE rời OPEC?

Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

