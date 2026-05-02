Máy bay rơi ở Mỹ, cả 5 người trên khoang thiệt mạng

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ bị rơi tại khu vực Texas Hill Country, Mỹ, khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.

AP dẫn lời một quan chức địa phương ngày 1/5 cho biết, chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi tại bang Texas vào đêm 30/4 (giờ địa phương), khiến toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng.

"Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Wimberley, cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam", ông Ruben Becerra, Thẩm phán hạt Hays, đăng tải thông tin trên mạng Facebook.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở Wimberley, Texas, ngày 1/5/2026. Ảnh: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết thêm, chiếc Cessna 421C gặp nạn vào khoảng hơn 23h đêm 30/4 với 5 người trên máy bay. FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lịch sử chuyến bay, chiếc máy bay đã cất cánh từ Amarillo, Texas, khoảng hai giờ trước đó và hướng đến Sân bay Quốc gia New Braunfels.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho hay, khu vực New Braunfels hầu hết nhiều mây ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, nhưng hai giờ sau đó có một cơn giông.

Theo ông Becerra, thông tin ban đầu cho thấy máy bay đã di chuyển với tốc độ cao khi gặp nạn. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Ông cũng cho biết, một máy bay khác di chuyển trong khu vực đã hạ cánh an toàn gần thành phố San Antonio.

Wimberley, với dân số khoảng 3.000 người, là điểm đến du lịch và đi bộ đường dài nổi tiếng tại vùng Texas Hill Country, nằm cạnh sông Blanco.

Trước đó, vào tháng 8/2024, một chiếc máy bay Cessna 421C hai động cơ lao xuống một dãy nhà ở Portland, bang Oregon, Mỹ, gây ra đám cháy lớn và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

