Rơi máy bay ở Croatia, ít nhất 4 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay rơi xuống bãi đất trống ở Croatia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

AP đưa tin, vụ tai nạn máy bay xảy ra gần thị trấn Medulin, Croatia, vào ngày 4/6. Theo hãng thông tấn HINA, chiếc phi cơ cất cánh từ Áo và đang hướng tới Medulin thì gặp nạn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay bị hư hại nằm trên một cánh đồng và cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa đang có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ rơi máy bay gần Medulin, Croatia, ngày 4/6/2026. Ảnh: AP/Goran Sebelic.

Hiệp hội cứu hỏa quốc gia Croatia cho biết họ nhận được báo cáo về vụ tai nạn gần sân bay thể thao Medulin lúc 11h19 ngày 4/6 (giờ địa phương).

Theo thông tin trên mạng xã hội, 3 xe cứu hỏa cùng 3 đội y tế khẩn cấp, một trực thăng cứu thương và cảnh sát đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Cảnh sát địa phương Nijaz Delic nói với cổng tin tức Index rằng chiếc máy bay "quay tròn trên không rồi lao xuống đất".

Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên máy bay. Một nguồn tin cho hay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 2 nạn nhân "mất tích" trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay ở Croatia.

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Nguồn video: VTV

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