Rối loạn tiêu hóa phát hiện tổn thương tiền ung thư trực tràng

Từ rối loạn đại tiện kéo dài, người bệnh được phát hiện tổn thương LST-GM rộng 9x15 cm và điều trị bằng nội soi ESD.

Rối loạn tiêu hóa không ngờ tổn thương tiền ung thư trải rộng

Cách đây 2 năm, ông N.V.V. (sinh năm 1956, trú tại phường Nam Đông Hà) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khám vì tình trạng rối loạn đại tiện kéo dài. Người bệnh thường xuyên mót rặn, đi ngoài nhiều lần và có cảm giác đi không hết.

Qua nội soi đại trực tràng, các bác sĩ phát hiện một tổn thương dạng u lan bên (laterally spreading tumor - LST), thuộc nhóm LST-GM, trải rộng trên niêm mạc trực tràng với kích thước lên tới 9x15 cm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, LST là dạng tổn thương phát triển chủ yếu theo chiều ngang dọc theo bề mặt niêm mạc thay vì phát triển thành một khối nhô cao. Nhóm LST được phân thành dạng hạt (LST-G) và không hạt (LST-NG); trong đó LST-G tiếp tục được chia thành dạng đồng nhất và dạng hỗn hợp nốt.

Với kích thước 9x15 cm, tổn thương của người bệnh thuộc nhóm rất lớn, khiến việc can thiệp trở thành thách thức về mặt kỹ thuật. Không chỉ cần loại bỏ hoàn toàn tổn thương theo khối (en bloc) để thuận lợi cho đánh giá mô bệnh học, các bác sĩ còn phải hạn chế tổn thương sâu và đặc biệt lưu ý nguy cơ hình thành sẹo xơ gây hẹp lòng trực tràng sau can thiệp.

Lựa chọn ESD thay vì phẫu thuật

Thay vì phẫu thuật, ê-kíp lựa chọn phương pháp nội soi cắt tách dưới niêm mạc (endoscopic submucosal dissection - ESD) để loại bỏ tổn thương.

ESD cho phép bóc tách tổn thương khỏi lớp dưới niêm mạc và lấy trọn tổn thương theo khối. Đây là một trong những phương pháp nội soi được sử dụng đối với các tổn thương đại trực tràng lớn hoặc những trường hợp khó lấy trọn bằng kỹ thuật cắt niêm mạc thông thường.

Trong trường hợp này, quá trình bóc tách diễn ra thuận lợi. Do diện niêm mạc sau cắt lớn, ê-kíp đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng hẹp trực tràng sau can thiệp.

Đây là vấn đề cần đặc biệt lưu ý ở những tổn thương có diện cắt rộng. Các nghiên cứu cho thấy mức độ tổn thương niêm mạc theo chu vi càng lớn thì nguy cơ hẹp sau ESD càng tăng, đặc biệt khi diện khuyết chiếm từ 90% chu vi lòng trực tràng trở lên.

Sau can thiệp, các triệu chứng rối loạn đại tiện của người bệnh cải thiện hoàn toàn. Người bệnh nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường và tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, ở lần kiểm tra gần nhất, đánh dấu mốc 2 năm sau điều trị, vị trí can thiệp ổn định, không ghi nhận dấu hiệu tái phát.

Đáng chú ý, vùng sẹo sau can thiệp liền mềm mại, đồng nhất với niêm mạc xung quanh. Lòng trực tràng vẫn thông thoáng, không xuất hiện tình trạng hẹp.

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