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Sống Khỏe

10 năm tiểu khó, người đàn ông phát hiện tuyến tiền liệt nặng 258 gam

Tiểu khó, tia tiểu yếu và thức giấc 5-6 lần mỗi đêm suốt nhiều năm, người đàn ông 72 tuổi phát hiện tuyến tiền liệt phì đại rất lớn.

Thúy Nga

Tiểu đêm 5-6 lần, IPSS 30/35 điểm

Ông L.M.H. (72 tuổi, Hưng Yên) có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt và các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài hơn 10 năm. Ban đầu, ông thường buồn tiểu gấp nhưng tia nước tiểu yếu, phải rặn khi bắt đầu đi tiểu. Dòng tiểu nhiều lần bị ngắt quãng, kèm cảm giác tiểu không hết bãi.

Tình trạng khiến ông phải đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm. Khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, ông đã được điều trị nội khoa nhưng triệu chứng không cải thiện. Gần đây, bệnh diễn tiến nặng hơn, đặc biệt mỗi đêm ông phải thức dậy 5-6 lần để đi tiểu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi do mất ngủ kéo dài. Mỗi lần đi tiểu đều gặp khó khăn nhưng không ghi nhận tiểu máu, sốt, rét run hay đau vùng hông lưng.

Đánh giá bằng bảng điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS), ông H. đạt 30/35 điểm, thuộc mức độ nặng. Điểm chất lượng cuộc sống đạt 5/6, cho thấy các triệu chứng đường tiểu ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe.

Kết quả MRI vùng chậu cho thấy tuyến tiền liệt tăng kích thước đáng kể, khoảng 80 × 72 × 82 mm, trọng lượng ước tính khoảng 258 gam.

Bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng công nghệ laser Holmium (HoLEP).

BSCKII Trần Thượng Việt, với tuyến tiền liệt kích thước lớn, lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhằm loại bỏ mô tuyến phì đại, giải phóng đường tiểu và bảo đảm an toàn cho người bệnh cao tuổi là vấn đề được ê-kíp cân nhắc.

HoLEP là kỹ thuật can thiệp qua đường tiểu tự nhiên, không cần rạch da. Bác sĩ đưa dụng cụ nội soi qua niệu đạo, sử dụng năng lượng laser để bóc mô tuyến tiền liệt phì đại, sau đó lấy mô ra ngoài bằng máy xay mô.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Sau mổ, bệnh nhân được đặt sonde tiểu và theo dõi sát.

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Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

Sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định và sonde tiểu được rút. Ngay sau đó, ông H. có thể tự đi tiểu, dòng tiểu tốt, không ghi nhận bí tiểu.

Đến ngày thứ 6, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần thoải mái, không đau, không sốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Ông tự đi tiểu tốt, tia tiểu khỏe, không còn bí tiểu hay tiểu máu bất thường.

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Bác sĩ thăm hỏi người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

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#Phì đại tuyến tiền liệt #Rối loạn tiểu tiện #Phẫu thuật laser Holmium #Chẩn đoán hình ảnh MRI #Chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi

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