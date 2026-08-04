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Sống Khỏe

Tưởng mắc bệnh trĩ, người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư trực tràng

Chủ quan cho rằng chỉ bị trĩ, người đàn ông 66 tuổi chỉ đi khám khi rối loạn đại tiện kéo dài và được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển.

Thúy Nga

Bệnh viện K tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân Đ.V.T. (66 tuổi) được chẩn đoán ung thư trực tràng thấp giai đoạn tiến triển sau thời gian dài đau bụng và rối loạn đại tiện. Trước đó, người bệnh chủ quan cho rằng mình chỉ mắc bệnh trĩ nên không đi khám sớm.

Khi nhập viện, các bác sĩ xác định khối u nằm cách rìa hậu môn khoảng 4 cm - vị trí rất thấp, khiến việc điều trị ngoại khoa trở nên phức tạp. Với những trường hợp như vậy, ngoài yêu cầu loại bỏ triệt để khối u để hạn chế nguy cơ tái phát và di căn, bác sĩ còn phải cân nhắc bảo tồn tối đa chức năng hậu môn nhằm duy trì chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được điều trị theo chiến lược đa mô thức gồm hóa trị kết hợp xạ trị đồng thời. Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật triệt căn.

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Cánh tay robot hỗ trợ phẫu thuật ung thư đại trực tràng - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, phẫu thuật ung thư trực tràng thấp là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa tiêu hóa. Trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác hẹp, trong khi khối u của bệnh nhân lại có kích thước lớn và đã trải qua hóa xạ trị nên việc bóc tách càng phức tạp.

Thách thức đặt ra là vừa phải lấy bỏ toàn bộ khối u và hệ thống hạch theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn mạch máu, thần kinh vùng chậu và cơ thắt hậu môn. Nếu không thể bảo tồn cơ thắt, người bệnh có nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch.

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 31/7 với sự tham gia cố vấn chuyên môn của GS. Kim Seon-Hahn - một trong những chuyên gia phẫu thuật robot hàng đầu Hàn Quốc, hiện là cố vấn cao cấp Đại học Malaya (Malaysia), cùng ThS.BSNT Phan Hữu Huỳnh, khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K.

Nhờ hệ thống robot với hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao và các cánh tay phẫu thuật linh hoạt, ê-kíp có thể thao tác chính xác trong vùng chậu sâu, kiểm soát tốt mạch máu, bóc tách theo đúng mặt phẳng giải phẫu và bảo tồn các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, giúp bảo tồn cơ thắt hậu môn, mở ra cơ hội tránh phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

Theo các chuyên gia, đây là trường hợp điển hình phản ánh xu hướng điều trị hiện nay đối với ung thư trực tràng, đó là phối hợp chặt chẽ giữa hóa trị, xạ trị và phẫu thuật thay vì phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ

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Những dấu hiệu không nên nhầm với bệnh trĩ

Theo số liệu GLOBOCAN 2024, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam với 22.584 ca mắc mới, đứng thứ ba trong các loại ung thư ở cả hai giới.

Trong đó, ung thư trực tràng vẫn là bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, song không ít trường hợp phát hiện muộn do nhầm lẫn triệu chứng với các bệnh lý lành tính như bệnh trĩ.

ThS.BSNT Phan Hữu Huỳnh, khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K cho biết, ung thư trực tràng giai đoạn đầu thường ít triệu chứng rõ ràng nên nhiều người dễ nhầm với bệnh trĩ hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Người dân cần đi khám chuyên khoa nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu kéo dài như:

- Rối loạn đại tiện, thay đổi thói quen đi tiêu

- Đi ngoài ra máu

- Đau bụng kéo dài

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Cảm giác đi ngoài không hết hoặc mót rặn kéo dài

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt căn, đồng thời tạo điều kiện áp dụng các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật robot nhằm bảo tồn chức năng hậu môn và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

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#Bệnh trĩ #ung thư trực tràng #hậu môn nhân tạo

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