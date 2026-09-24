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Sống Khỏe

Đau đầu dữ dội, phát hiện túi phình động mạch cảnh nguy hiểm

Túi phình động mạch cảnh trong trái ở người phụ nữ 62 tuổi được can thiệp bằng stent đổi hướng dòng chảy, không cần mổ hở.

Thúy Nga

Túi phình động mạch cảnh: Nguy cơ âm thầm không thể chủ quan

Khoa Điện quang phối hợp với Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch & Lồng ngực, Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm vừa thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter Stent) cho bệnh nhân nữ 62 tuổi có túi phình động mạch cảnh.

Bệnh nhân Đ.T.H.H (62 tuổi, Ninh Bình) có tiền sử tăng huyết áp và đau đầu mạn tính. Khoảng 4 tháng trước, bà được phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái, đoạn C6, nhưng lựa chọn điều trị bảo tồn.

Gần đây, các cơn đau đầu dữ dội xuất hiện dồn dập. Kết quả chụp CT dựng hình mạch máu cho thấy túi phình nằm tại vị trí gập góc nguy hiểm, đồng thời có cổ rộng. Trước nguy cơ diễn tiến, ê-kíp quyết định can thiệp thay vì tiếp tục theo dõi.

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Hội chẩn chuyên gia.

TS.BS Lê Hoàng Kiên, giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược, ĐH QGHN, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp cho biết, phình động mạch não có thể diễn tiến âm thầm. Khi túi phình vỡ, người bệnh có thể xuất huyết não nặng, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng tàn phế.

Với trường hợp này, giải phẫu tổn thương phức tạp khiến việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được tính toán kỹ. Ê-kíp sử dụng stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter Stent), một kỹ thuật can thiệp nội mạch nhằm tác động vào dòng máu qua cổ túi phình.

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Bác sĩ thực hiện can thiệp cho bệnh nhân Ảnh BVCC

Stent có cấu trúc lưới siêu mịn được đưa đến vị trí tổn thương và bung mở, giúp làm giảm, đồng thời thay đổi hướng dòng máu đi vào túi phình. Nhờ đó, dòng máu xoáy trong túi phình giảm, tạo điều kiện để huyết khối hình thành và bít dần túi phình.

Về lâu dài, lớp lưới của stent cũng đóng vai trò như một giá đỡ để tế bào nội mạc phát triển phủ qua, góp phần tái tạo thành mạch tại vị trí tổn thương. Phương pháp này không cần mở hộp sọ và không phải đưa coil trực tiếp vào túi phình.

Hình ảnh chụp mạch xóa nền (DSA) sau can thiệp cho thấy stent áp sát thành mạch, dòng máu đi vào túi phình giảm rõ rệt, trong khi các nhánh mạch lành được bảo tồn.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không ghi nhận di chứng thần kinh và được xuất viện an toàn sau 2-3 ngày theo dõi.

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Bác sĩ trao đổi với bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Đừng chủ quan với đau đầu bất thường

TS.BS Lê Hoàng Kiên cảnh báo, phình động mạch não có thể không biểu hiện rõ trước khi xảy ra biến cố. Vì vậy, những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu dai dẳng, đau đầu tăng dần, nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mi cần được thăm khám.

Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá, chẩn đoán hình ảnh và xử trí phù hợp.

Việc phát hiện túi phình sớm giúp bác sĩ đánh giá kích thước, vị trí, hình thái tổn thương và nguy cơ để lựa chọn phương án theo dõi hoặc can thiệp phù hợp.

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#Túi phình động mạch cảnh #Kỹ thuật stent đổi hướng dòng chảy #Can thiệp nội mạch #Bệnh lý mạch máu não #Chẩn đoán hình ảnh mạch máu

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