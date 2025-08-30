Rìu chiến lớn nhất thời trung cổ bất ngờ được tìm thấy

Các nhà khảo cổ học làm việc tại Ba Lan đã tìm thấy hàng chục hiện vật từ khu vực Trận chiến Grunwald, bao gồm hai chiếc rìu chiến được bảo quản tốt.
Everrati đã biến chiếc Porsche 911 993 Founders Edition biểu tượng trở thành chiếc xe điện có công suất 760 mã lực có phạm vi di chuyển hơn 320 km/lần sạc.
Taaffeite là một trong những khoáng vật quý hiếm nhất thế giới, có lịch sử phát hiện thú vị và giá trị vượt trội so với nhiều loại đá quý khác.
Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh diện áo dài khoe nhan sắc rạng ngời, vẻ duyên dáng khi có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao tổng duyệt A80.
Để smartphone trong túi quần, túi áo hay balo là thói quen phổ biến, nhưng nếu không tắt một số tính năng, bạn có thể đối mặt nguy cơ hao pin và hỏng máy.
Mẫu xe XC70 đã chính thức trở lại trong danh mục của Volvo nhưng là cách gọi chiếc crossover plug-in hybrid thay vì chiếc wagon động cơ xăng thuần túy.
Sáng 30/8, hàng vạn người tập trung ở khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài.
Mẫu xe SUV Jeep Cherokee 2026 thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt, sau gần 3 tháng sau khi những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe này được công bố.
Thành cổ Byblos ở Lebanon được coi là trung tâm đô thị lâu đời nhất trên thế giới, nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn minh cổ đại.
Thú đơn huyệt (Monotremata) là nhóm động vật có vú kỳ lạ nhất hành tinh, kết hợp đặc điểm của thú, bò sát và chim, luôn gây tò mò cho những yêu thiên nhiên.
Ít ai ngờ, thứ lá rụng đầy vườn đến mức chẳng mấy ai buồn nhặt ở Việt Nam lại được xem là “gia vị vàng”, có giá bán tới 2 triệu đồng/kg.
Trang Bored Panda đăng tải loạt ảnh chụp nhiều năm trước của các công trình lịch sử với kiến trúc ấn tượng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân có thể mở rộng thị trường và tài vận vượng phát.
Loạt ảnh mới nhất của Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.
Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự của Mai Thu Huyền bao phủ tông trắng với thiết kế thoáng đãng, nhiều ánh sáng, cây xanh.
Bức “Chân dung một quý bà” của họa sĩ Giuseppe Ghislandi mới được phát hiện trong một ngôi nhà được rao bán ở Argentina. Bức tranh từng bị Đức quốc xã cướp bóc.
Subaru mới đây đã công bố giá bán cho mẫu Forester Wilderness 2026 phiên bản địa hình. Xe có mức giá khởi điểm 38.385 USD, tăng 2.100 USD so với bản cũ.
Tử vi dự đoán, từ Rằm tháng 7 trở đi là giai đoạn rực rỡ nhất cho 3 con giáp này. Họ được Thần Tài ưu ái, công việc sáng rỡ, tiền bạc rủng rỉnh.
Sau ngày 2/9/1945, một tâm thế phấn chấn bao trùm khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu người đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng trong một đất nước độc lập...
Kính viễn vọng mặt trời Daniel K. Inouye ở Hawaii đã chụp được những hình ảnh về đợt bùng phát mặt trời với độ chi tiết chưa từng có.
Nga đã kiểm soát ngôi làng Leontovichi, nơi được coi là cửa ngõ phía nam để tiến vào thành phố, đồng thời bắt đầu tiến công vào bên trong thành phố.