Rìu chiến lớn nhất thời trung cổ bất ngờ được tìm thấy

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học làm việc tại Ba Lan đã tìm thấy hàng chục hiện vật từ khu vực Trận chiến Grunwald, bao gồm hai chiếc rìu chiến được bảo quản tốt.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trận Grunwald diễn ra vào ngày 15 tháng 7 năm 1410, trong Chiến tranh Ba Lan-Litva-Teutonic. Lực lượng đồng minh Ba Lan và Litva đã đối đầu với các Hiệp sĩ Teutonic Đức với lực lượng hùng hậu tổng cộng hơn 50.000 chiến binh, khiến đây trở thành một trong những trận chiến lớn nhất ở châu Âu thời Trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Phe Ba Lan-Litva đã giành chiến thắng và giáng một đòn chí mạng đến nỗi hầu hết các thủ lĩnh Teutonic đều tử trận hoặc bị bắt làm tù binh chiến tranh. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Khi tiến hành khai quật tại một địa điểm giấu tên ở miền bắc Ba Lan, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Trận chiến Grunwald bất ngờ tìm thấy vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Đó là hai chiếc rìu chiến từ thế kỷ 15, nó đã được phát hiện tại địa điểm diễn ra Trận Grunwald lịch sử. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Hai chiếc rìu này trông khá giống nhau nhưng không hoàn toàn giống hệt nhau. Một chiếc có cán dài hơn, chiếc còn lại có cán hở ngắn hơn. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Theo Tiến sĩ Szymon Dreja, giám đốc Bảo tàng Trận chiến Grunwald, môi trường đất ngập nước đã giúp bảo vệ những chiếc rìu khỏi bị ăn mòn, giữ chúng trong tình trạng đặc biệt tốt. Tiến sĩ Szymon Dreja nói thêm: “Việc phát hiện ra những chiếc rìu chiến này là một phát hiện khảo cổ học gây chấn động ở Ba Lan”. Ông nhấn mạnh: “Trong bảy năm nghiên cứu khảo cổ học, chúng tôi chưa bao giờ có một phát hiện thú vị, quan trọng và được bảo quản tốt đến như vậy”. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Bảo tàng Trận chiến Grunwald không tiết lộ vị trí chính xác của phát hiện này, vì họ tin rằng các hiện vật khác vẫn còn nằm dưới lòng đất. Vì lý do này, họ đang lên kế hoạch khai quật khảo cổ thêm trong thời gian tới. Bí ẩn vẫn đang chờ được khám phá chính là vị trí ngôi mộ tập thể của các hiệp sĩ đã tử trận trong một trong những trận chiến lớn nhất ở châu Âu thời trung cổ. Ảnh: @Bảo tàng Trận chiến Grunwald.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Rìu chiến #thời trung cổ #chiến tranh #châu âu #vũ khí

