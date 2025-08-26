Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khai quật mộ cổ cặp đôi quý tộc Đức, cảnh tượng bên trong gây choáng

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ cặp đôi quý tộc Đức, cảnh tượng bên trong gây choáng

Cặp đôi quý tộc được chôn cất tại khuôn viên cung điện thế kỷ thứ 10 ở Đức hé lộ nhiều thông tin cực kỳ thú vị.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật ở Eisleben, bang Saxony-Anhalt, Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt (LDA) bất ngờ tìm thấy hai ngôi mộ kỳ lạ, bí ẩn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Khi tiến hành khai quật ở Eisleben, bang Saxony-Anhalt, Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt (LDA) bất ngờ tìm thấy hai ngôi mộ kỳ lạ, bí ẩn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Ngôi mộ đầu tiên chứa hài cốt của một người phụ nữ bị mất xương mặt và hộp sọ rỗng kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Ngôi mộ đầu tiên chứa hài cốt của một người phụ nữ bị mất xương mặt và hộp sọ rỗng kỳ dị, bí ẩn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Ngôi mộ của người phụ nữ này nằm cạnh mộ của một người đàn ông có địa vị cao, được cho là chồng bà. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Ngôi mộ của người phụ nữ này nằm cạnh mộ của một người đàn ông có địa vị cao, được cho là chồng bà. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Mặc dù cả hai bộ xương đều được tìm thấy ở cùng độ sâu, cách mặt đất chưa đầy 30 cm, nhưng hộp sọ và xương mặt của người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Mặc dù cả hai bộ xương đều được tìm thấy ở cùng độ sâu, cách mặt đất chưa đầy 30 cm, nhưng hộp sọ và xương mặt của người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Nhiều đồ trang sức, tiền xu và phụ kiện tinh xảo được tìm thấy trong hai ngôi mộ quý tộc này. Riêng mộ của người đàn ông còn đầy rẫy những đồ tùy táng tượng trưng cho địa vị lãnh đạo quân sự của ông: một con dao, một bộ thắt lưng và các phụ kiện kim loại, một cây gậy trượng giống như của các vị tướng cổ. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Nhiều đồ trang sức, tiền xu và phụ kiện tinh xảo được tìm thấy trong hai ngôi mộ quý tộc này. Riêng mộ của người đàn ông còn đầy rẫy những đồ tùy táng tượng trưng cho địa vị lãnh đạo quân sự của ông: một con dao, một bộ thắt lưng và các phụ kiện kim loại, một cây gậy trượng giống như của các vị tướng cổ. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Cặp đôi này thuộc tầng lớp quý tộc địa phương, thuộc thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Hiện tại, phần xương mặt bị mất, hộp sọ rỗng bên ngôi mộ người phụ nữ đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho giới khảo cổ học. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Cặp đôi này thuộc tầng lớp quý tộc địa phương, thuộc thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên. Hiện tại, phần xương mặt bị mất, hộp sọ rỗng bên ngôi mộ người phụ nữ đặt ra dấu chấm hỏi lớn cho giới khảo cổ học. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích và Khảo cổ học bang Saxony-Anhalt.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#ngôi mộ #quý tộc #Đức #hài cốt #bộ xương

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT