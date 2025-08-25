Hà Nội

Sinh viên khảo cổ tìm thấy báu vật vàng giá trị thời Trung cổ

Kho tri thức

Khi tham gia cuộc khai quật tàn tích một con đường La Mã ở Northumberland, Anh, sinh viên khảo cổ Yara Souza đã tìm thấy một hiện vật bằng vàng đầu tiên.

Tâm Anh (theo ATI)
Yara Souza - sinh viên Đại học Newcastle (Anh), đến từ Orlando, Florida (Mỹ) vui mừng khi tìm thấy cổ vật bằng vàng quý hiếm chỉ sau 90 phút tham gia cuộc khai quật tàn tích một con đường La Mã ở Northumberland. Đó là một hiện vật thời Trung cổ. Ảnh: Newcastle University.
Souza rất mong chờ cơ hội tham gia cuộc khai quật tàn tích cổ xưa từ lâu. Cô đã không thể tham gia cuộc khai quật năm 2024 tại pháo đài La Mã Birdoswald gần Bức tường Hadrian ở miền bắc nước Anh do bị bệnh. Ảnh: Newcastle University.
Vì vậy, nữ sinh viên Souza đặt rất nhiều kỳ vọng cho cuộc khai quật năm nay. Cô đã có khám phá đầu tiên khi phát hiện một hiện vật bằng vàng dài khoảng 4 cm trong lần đầu tham gia khai quật. Ảnh: Newcastle University.
“Tôi không thể tin được mình lại tìm thấy thứ gì đó nhanh đến vậy trong cuộc khai quật đầu tiên. Thật sự choáng ngợp và vô cùng phấn khích”, Souza chia sẻ. Ảnh: Tony Henderson.
Cổ vật bằng vàng mà Souza tìm thấy có hình dáng giống một chiếc núm nhỏ, gần như tương đồng với một hiện vật bằng vàng từng được một người dò kim loại phát hiện vào năm 2021. Các nhà nghiên cứu xác định đó là chiếc ghim đầu tròn có niên đại khoảng từ năm 800 - 1000, thuộc thời kỳ Trung cổ sớm. Ảnh: Newcastle University.
Hiện vật mà người do kim loại tìm thấy nhỏ hơn một chút so với cổ vật mà sinh viên Souza phát hiện. Cả hai hiện vật bằng vàng đều được tìm thấy dọc theo tàn tích của phố Dere, một con đường quan trọng của La Mã kết nối York và Edinburgh. Ảnh: Newcastle University.
Con đường La Mã này tiếp tục được sử dụng ngay cả sau khi Rome sụp đổ và hiện là một phần của đường A68. Ảnh: Newcastle University.
Ngoài việc kết nối York và Edinburgh, phố Dere còn từng nối liền hai trung tâm tôn giáo tại Jedburgh và Hexham. Chính điều này khiến các chuyên gia tin rằng hiện vật bằng vàng mà Souza tìm thấy có thể được sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ. Ảnh: britainexpress.com.
Các chuyên gia cho biết sẽ nghiên cứu thêm về hiện vật mà Souza tìm thấy cùng với phát hiện trước đó trước khi trưng bày cho công chúng chiêm ngưỡng. Ảnh: britainexpress.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
