Bất ngờ kho tiền xu thế kỷ 11 được tìm thấy trong vỏ chì

Các nhà khảo cổ học Anh khai quật được một kho báu gồm 321 đồng bạc nguyên vẹn bọc trong gói chì, cho thấy chủ nhân đã cố gắng bảo vệ chúng khi chôn cất.