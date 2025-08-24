Bất ngờ kho tiền xu thế kỷ 11 được tìm thấy trong vỏ chì

Hà Nội

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ học Anh khai quật được một kho báu gồm 321 đồng bạc nguyên vẹn bọc trong gói chì, cho thấy chủ nhân đã cố gắng bảo vệ chúng khi chôn cất.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Sizewell C trên bờ biển Suffolk, nước Anh là địa điểm dự kiến dùng để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Vì thế, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology đã tiến hành khai quật trước khi dự án được bắt đầu. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
Và trong quá trình khai quật, các chuyên gia bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
Đó là một gói tiền xu được bọc chặt trong một lớp chì, ước tính có niên đại thuộc thế kỷ 11 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
Gói tiền này chứa 321 đồng bạc được phát hành dưới triều đại của Harold I 'Harefoot' (1036-1040), Harthacnut (1040-1042) và Edward the Confessor (1042-1066). Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
Dựa trên tư liệu giá cả thương mại bản địa của vùng để lại, thì số tiền tích trữ trong gói chì này đủ để mua 16 con bò. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
Theo Damian Leydon, giám đốc Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology, có lẽ đây là tiền tiết kiệm của một người nào đó từng kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ là của một nông dân địa phương giàu có, chứ không phải của một thành viên thuộc giới thượng lưu hay hoàng gia. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Oxford Cotswold Archaeology.
