Mở mộ hoàng gia Trung Quốc 5.000 năm, lai lịch chủ nhân gây sốc

Tại miền trung Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ hoàng gia 5.000 năm tuổi, có khả năng thuộc về một vị vua thời tiền sử.
Xe ôtô điện Xiaomi liên tục cháy hàng ở thị trường Trung Quốc, nhưng mỗi chiếc bán ra hãng vẫn lỗ tới 500 USD, vậy khi nào hãng sớm thoát lỗ và đạt lợi nhuận?
Tiên cá siren trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng đầy mê hoặc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu trên biển cả đầy kịch tính.
Tôn Nữ Nam Phương - nữ tiếp viên trưởng xinh đẹp mới đây khiến netizen không thể rời mắt với loạt ảnh diện bikini thả dáng trên biển.
Phương Mỹ Chi vẫn còn lâng lâng sau khi giành chiến thắng và từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân.
Những tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi theo lớp đất đá, nhưng gã không thể ngờ rằng, cơn mưa rừng xối xả đã phơi bày tội ác kinh hoàng.
Trận Bagradas năm 255 TCN là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đối đầu sinh tử giữa La Mã và Carthage thời cổ đại.
Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex được coi là loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng đằng sau hình tượng tỉ người biết đến còn nhiều điều lý thú ẩn giấu.
Tesla Model Y L chính mở bán tại Trung Quốc với cấu hình 3 hàng ghế, giá 47.120 USD, phạm vi hoạt động 751 km, nhưng hàng ghế thứ ba bị đánh giá kém thực dụng.
Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào 20h ngày 24/8.
Trong không khí náo nức của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2, người dân đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để tận mắt chứng kiến màn bắn đại bác.
Tựa game mô phỏng kết hợp phép thuật Fields of Mistria bất ngờ tạo cơn sốt trên Steam với hơn 700.000 lượt tải và 97% đánh giá tích cực.
Nga khẳng định đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ UAV trinh sát của Ukraine, khiến Kiev “mù hoàn toàn” trên bầu trời.
Màn cosplay Ahri “promax” của Phan Hoàng Thiên Thy khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trầm trồ vì nhan sắc, thần thái và độ đầu tư đỉnh cao.
Khu phố ven sông đắt đỏ nhất nước Mỹ sở hữu những biệt thự sang trọng, cảnh quan xanh tươi và hệ thống kênh đào kết nối trực tiếp với Vịnh Biscayne.
Trong tuần tới, 3 con giáp này có nguy cơ gặp vận hạn liên miên, công việc trắc trở, tài lộc hao hụt, cần giữ bình tĩnh để hóa giải.
Những chai thủy tinh hình củ hành tây quý hiếm, nằm sâu dưới đáy biển suốt 300 năm, vừa được phục chế, hé lộ câu chuyện bí ẩn lịch sử.
Do tuyến đường Kim Mã chật kín người nên lực lượng chức năng đã phải dựng rào tạm chắn di chuyển. Nhiều người tiếc nuối khi không thể xem hợp luyện diễu binh.
Cục diện chiến trường Ukraine tiếp tục biến động khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm giữ ba ngôi làng tại các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk.
Các nhà khảo cổ Anh tìm thấy chiếc xẻng gỗ Thời Kỳ Đồ Đồng, cổ vật hiếm 3.000 năm, hé lộ bí ẩn lao động và đời sống tổ tiên xưa.
Mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo mang tên Quishing, khiến người dùng có thể mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Metoposaurus là một loài lưỡng cư khổng lồ thời Trias, từng thống trị các vùng ngập nước cổ đại và để lại nhiều hóa thạch kỳ lạ đầy bí ẩn.