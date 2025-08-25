Mở mộ hoàng gia Trung Quốc 5.000 năm, lai lịch chủ nhân gây sốc

Hà Nội

Kho tri thức

Tại miền trung Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ hoàng gia 5.000 năm tuổi, có khả năng thuộc về một vị vua thời tiền sử.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khu di tích khảo cổ Vương Trang (Ung Thành, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc) là một khu định cư lớn từ giữa và cuối thời kỳ Đại Văn Khẩu (khoảng năm 3.500 – 2.600 Trước Công Nguyên). Trong các cuộc khai quật trước đây tại nơi này, các nhà khảo cổ đã phát hiện 45 ngôi mộ cổ. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Và mới đây, các chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc bất ngờ khai quật thêm được một ngôi mộ cổ độc đáo, được đặt ký hiệu là M27, mộ cổ này có quy mô diện tích khoảng 17 mét vuông. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Ngôi mộ M27 này ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi, thuộc nền văn hóa Đại Văn Khẩu và trong mộ có chứa tới hơn 350 món đồ tùy táng. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Theo Zhu Guanghua, Phó Giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc thì ngôi mộ chứa hơn 100 mảnh đồ gốm, gần 200 đồ trang sức bằng ngọc bích, công cụ bằng xương và hài cốt động vật, bao gồm cả hàm lợn, tượng trưng cho sự giàu có vào thời đại đó. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Điều này cho thấy ngôi mộ cổ M27 có khả năng thuộc về một vị vua thời tiền sử của Trung Quốc cổ đại. Ảnh: @Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#ngôi mộ #hoàng gia #Trung Quốc #mộ cổ #vua #chôn cất

