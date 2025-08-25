Hà Nội

Phát hiện rùng rợn lễ hiến tế trẻ em lớn nhất Peru

Kho tri thức

Phát hiện rùng rợn lễ hiến tế trẻ em lớn nhất Peru

Tại bờ biển phía Bắc Peru, các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng về lễ hiến tế trẻ em lớn nhất từ trước đến nay khi khai quật được hài cốt của 140 đứa trẻ.

Tâm Anh (theo ATI)
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế và liên ngành cho hay đã phát hiện lễ hiến tế trẻ em hàng loạt lớn nhất thế giới từ trước đến nay tại Peru. Bằng chứng là việc họ khai quật được 140 bộ hài cốt trẻ em và xương của 200 con lạc đà không bướu. Ảnh: National Geographic.
Theo kết quả kiểm tra niên đại, những bộ hài cốt trẻ em và xương lạc đà không bướu có niên đại vào khoảng năm 1450. Ảnh: National Geographic.
Vào thời điểm đó, nền văn minh tiền Columbus mang tên Chimu vô cùng phát triển. Chan Chan là kinh đô thịnh vượng của người Chimu - đế chế kiểm soát vùng lãnh thổ trải dài khoảng 966 km dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và xuyên qua nơi hiện là biên giới Peru - Ecuador đến tận Lima. Đế chế Inca đã chấm dứt sự tồn tại của nền văn minh Chimu vào khoảng năm 1475. Ảnh: John Verano/National Geographic.
Khu vực hiến tế, Huanchaquito-Las Llamas, nằm cách biển khoảng 300m. Nơi đây được các nhà khảo cổ quan tâm kể từ năm 2011 sau khi nhận được báo cáo của người dân địa phương về phát hiện hài cốt cổ xưa phát lộ từ các cồn cát ven biển. Ảnh: National Geographic.
Kể từ đó, các chuyên gia đã tiến hành cuộc khai quật. Trong giai đoạn đầu, họ phát hiện 42 hài cốt trẻ em và 76 con lạc đà không bướu. Đến cuối năm 2016, tổng số hài cốt trẻ em được khai quật tại địa điểm này là 140 và 200 con lạc đà không bướu. Ảnh: John Verano.
Hài cốt của hơn 100 đứa trẻ được bảo quản trong cát khô. Hầu hết trẻ em qua đời khi 8 - 12 tuổi. Dây thừng và vải vóc được tìm thấy tại nơi chôn cất những đứa trẻ xấu số này có niên đại từ năm 1400 - 1450. Ảnh: John Verano, Tulane University.
Thi hài của 140 đứa trẻ có những đặc điểm của nạn nhân hiến rế. Trong đó, khuôn mặt được bôi một lớp sắc tố đỏ làm từ khoáng chất. Ngực của chúng bị rạch, có lẽ là một phần của nghi lễ moi tim. Xương sườn và xương ức có dấu vết bị cắt. Ảnh: John Verano, Tulane University.
Bên cạnh hài cốt của trẻ em, các nhà khảo cổ đã tìm thấy thi hài của 3 người lớn, bao gồm 1 nam và 2 nữ. Họ bị chấn thương nặng ở đầu cho thấy 3 người đã tham gia nghi lễ cùng với những đứa trẻ. Ảnh: Gabriel PrietoJohn W. Verano... Khrystyne Tschinkel.
Khu vực tìm thấy hơn 140 bộ hài cốt ít có dấu hiệu bị xáo trộn khiến các chuyên gia tin rằng hố chôn cất này đã được chuẩn bị từ trước lễ hiến tế. Sau khi bị hiến tế, thi thể của họ được chôn cất trong hố tập thể. Ảnh: Gabriel PrietoJohn W. Verano... Khrystyne Tschinkel.
John Verano, một trong những nhà khảo cổ tham gia dự án này cho hay lễ hiến tế rùng rợn trên diễn ra rất có hệ thống. Ảnh: Gabriel PrietoJohn W. Verano... Khrystyne Tschinkel.
