Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top 10 smartphone 2025 bất ngờ vắng bóng Galaxy S25 Ultra

Số hóa

Top 10 smartphone 2025 bất ngờ vắng bóng Galaxy S25 Ultra

Youtube Marques Brownlee công bố Smartphone Awards 2025 ghi nhận những thiết bị phản ánh xu hướng thiết kế, công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Tuệ Minh
Bắt đầu từ năm 2014, YouT uber công nghệ nổi tiếng với hơn 20 triệu subscriber MKBHD (Marques Brownlee) đã khởi xướng giải thưởng Smartphone Award. Anh tỉ mỉ lựa chọn từng sản phẩm tốt nhất trong mỗi hạng mục sau khi tiến hành thử nghiệm toàn diện tất cả các sản phẩm đáng chú ý ra mắt khắp nơi trên thế giới. Đây là một trong những giải thưởng cá nhân uy tín nhất trong làng công nghệ di động, thường được cộng đồng quan tâm vì đánh giá khách quan và chi tiết.
Bắt đầu từ năm 2014, YouT uber công nghệ nổi tiếng với hơn 20 triệu subscriber MKBHD (Marques Brownlee) đã khởi xướng giải thưởng Smartphone Award. Anh tỉ mỉ lựa chọn từng sản phẩm tốt nhất trong mỗi hạng mục sau khi tiến hành thử nghiệm toàn diện tất cả các sản phẩm đáng chú ý ra mắt khắp nơi trên thế giới. Đây là một trong những giải thưởng cá nhân uy tín nhất trong làng công nghệ di động, thường được cộng đồng quan tâm vì đánh giá khách quan và chi tiết.
Giải thưởng Điện thoại lớn tốt nhất thuộc về Xiaomi 17 Pro Max. Nếu người dùng đã chấp nhận mang theo một điện thoại rất lớn thì thiết bị đó phải tận dụng tối đa không gian. Màn hình 6.9 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin silicon carbon 7.500 mAh, bộ nhớ lớn, ba camera 50 MP và một màn hình phụ gần 3 inch sáng 1.000 nit tần số 120 Hz ở mặt sau. Màn hình phụ đóng vai trò thông báo, khung ngắm và thao tác nhanh, giúp tổng thể thiết kế trở nên hợp lý. Xiaomi tận dụng tốt kích thước và cụm camera, xứng đáng với danh hiệu điện thoại lớn tốt nhất.
Giải thưởng Điện thoại lớn tốt nhất thuộc về Xiaomi 17 Pro Max. Nếu người dùng đã chấp nhận mang theo một điện thoại rất lớn thì thiết bị đó phải tận dụng tối đa không gian. Màn hình 6.9 inch, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin silicon carbon 7.500 mAh, bộ nhớ lớn, ba camera 50 MP và một màn hình phụ gần 3 inch sáng 1.000 nit tần số 120 Hz ở mặt sau. Màn hình phụ đóng vai trò thông báo, khung ngắm và thao tác nhanh, giúp tổng thể thiết kế trở nên hợp lý. Xiaomi tận dụng tốt kích thước và cụm camera, xứng đáng với danh hiệu điện thoại lớn tốt nhất.
Điện thoại nhỏ tốt nhất là Samsung Galaxy Z Flip 7. Điện thoại nhỏ ngày càng khan hiếm và dù không còn mẫu nào dưới 6 inch, MKBHD vẫn giữ hạng mục để ghi nhận thiết bị thu gọn tối đa mà vẫn hữu dụng. OnePlus 13S có thiết kế nhỏ gọn, phần mềm mượt nhưng chưa đủ thuyết phục. Galaxy Z Flip 7 mở ra thành máy 6.9 inch nhưng khi gập lại tạo thành một thiết bị nhỏ và dễ mang theo. Màn hình ngoài 4.1 inch được sử dụng nhiều hơn, cho phép xem thông báo, trả lời nhanh và xử lý việc quan trọng mà không bị cuốn vào việc lướt điện thoại vô thức.
Điện thoại nhỏ tốt nhất là Samsung Galaxy Z Flip 7. Điện thoại nhỏ ngày càng khan hiếm và dù không còn mẫu nào dưới 6 inch, MKBHD vẫn giữ hạng mục để ghi nhận thiết bị thu gọn tối đa mà vẫn hữu dụng. OnePlus 13S có thiết kế nhỏ gọn, phần mềm mượt nhưng chưa đủ thuyết phục. Galaxy Z Flip 7 mở ra thành máy 6.9 inch nhưng khi gập lại tạo thành một thiết bị nhỏ và dễ mang theo. Màn hình ngoài 4.1 inch được sử dụng nhiều hơn, cho phép xem thông báo, trả lời nhanh và xử lý việc quan trọng mà không bị cuốn vào việc lướt điện thoại vô thức.
Máy ảnh tốt nhất. Oppo Find X9 Pro vượt trội nhất trong đánh giá với bốn camera sau gồm 50 MP chính, 50 MP siêu rộng và 200 MP tele. Ảnh từ Find X9 Pro có độ nét cao, dải sáng tốt và màu sắc chính xác. Ứng dụng camera phản hồi, lấy nét nhanh, tạo sự tự tin khi chụp các cảnh khó hoặc zoom xa. Oppo trang bị cảm biến màu riêng, nhiều chế độ ánh sáng và tính năng bổ trợ. Khả năng quay phim hỗ trợ 4K 120 khung hình mỗi giây, định dạng Dolby Vision, định dạng log và hệ thống micro tốt. Phụ kiện ống kính Hasselblad gắn ngoài biến camera tele thành zoom quang 10x cũng là điểm cộng thú vị.
Máy ảnh tốt nhất. Oppo Find X9 Pro vượt trội nhất trong đánh giá với bốn camera sau gồm 50 MP chính, 50 MP siêu rộng và 200 MP tele. Ảnh từ Find X9 Pro có độ nét cao, dải sáng tốt và màu sắc chính xác. Ứng dụng camera phản hồi, lấy nét nhanh, tạo sự tự tin khi chụp các cảnh khó hoặc zoom xa. Oppo trang bị cảm biến màu riêng, nhiều chế độ ánh sáng và tính năng bổ trợ. Khả năng quay phim hỗ trợ 4K 120 khung hình mỗi giây, định dạng Dolby Vision, định dạng log và hệ thống micro tốt. Phụ kiện ống kính Hasselblad gắn ngoài biến camera tele thành zoom quang 10x cũng là điểm cộng thú vị.
Điện thoại giá trị tốt. Hạng mục cạnh tranh nhất thuộc về CMF Phone 2 Pro với mức giá 279 USD - khoảng hơn 7 triệu đồng. Máy có thiết kế tháo lắp phụ kiện độc đáo, màn hình 6.8 inch 120 Hz sáng đẹp, pin 5.000 mAh, ba camera và phần mềm tối ưu tốt. MKBHD đánh giá thiết bị mang lại cảm giác như điện thoại giá gấp đôi. Moto G Play được khen nhờ mức giá khoảng 180 USD - khoảng gần 5 triệu đồng, màn hình lớn, pin lớn, camera và phần mềm tốt. Pixel 9a có kích thước nhỏ, pin 5.300 mAh, camera chất lượng và giá có thời điểm xuống 399 USD - khoảng hơn 10 triệu đồng.
Điện thoại giá trị tốt. Hạng mục cạnh tranh nhất thuộc về CMF Phone 2 Pro với mức giá 279 USD - khoảng hơn 7 triệu đồng. Máy có thiết kế tháo lắp phụ kiện độc đáo, màn hình 6.8 inch 120 Hz sáng đẹp, pin 5.000 mAh, ba camera và phần mềm tối ưu tốt. MKBHD đánh giá thiết bị mang lại cảm giác như điện thoại giá gấp đôi. Moto G Play được khen nhờ mức giá khoảng 180 USD - khoảng gần 5 triệu đồng, màn hình lớn, pin lớn, camera và phần mềm tốt. Pixel 9a có kích thước nhỏ, pin 5.300 mAh, camera chất lượng và giá có thời điểm xuống 399 USD - khoảng hơn 10 triệu đồng.
Pin tốt nhất - Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn của pin silicon carbon. Các hãng phân tách rõ ràng giữa những mẫu dùng pin 5.500 mAh truyền thống và nhóm máy vượt 7.000 mAh. Điện thoại thắng giải là OnePlus 15 (~17.8 triệu đồng) với pin 7.300 mAh. MKBHD ghi nhận máy dùng được khoảng ba ngày với cường độ cao và thời gian sáng màn hơn 10 giờ. Thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh 120 W và sạc không dây 50 W. Xiaomi 17 Pro Max gây chú ý với pin 7.500 mAh và sạc ngược không dây 22.5 W. Doogee S200 Ultra có pin 11.000 mAh được nhắc đến như trường hợp đặc biệt.
Pin tốt nhất - Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn của pin silicon carbon. Các hãng phân tách rõ ràng giữa những mẫu dùng pin 5.500 mAh truyền thống và nhóm máy vượt 7.000 mAh. Điện thoại thắng giải là OnePlus 15 (~17.8 triệu đồng) với pin 7.300 mAh. MKBHD ghi nhận máy dùng được khoảng ba ngày với cường độ cao và thời gian sáng màn hơn 10 giờ. Thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh 120 W và sạc không dây 50 W. Xiaomi 17 Pro Max gây chú ý với pin 7.500 mAh và sạc ngược không dây 22.5 W. Doogee S200 Ultra có pin 11.000 mAh được nhắc đến như trường hợp đặc biệt.
Thiết kế đẹp nhất thuộc về iPhone Air (~30.7 triệu đồng). Dù gây tranh cãi vì chỉ có một camera sau, pin giảm và hiệu năng bị cắt giảm, iPhone Air đạt được độ mỏng nhẹ nổi bật. Phần lớn linh kiện được dồn lên phía trên giúp thiết bị cho cảm giác giống món đồ trang sức hơn là điện thoại. MKBHD cho rằng cảm giác cầm và mức độ tinh giản của máy đủ để tạo dấu ấn, dù không phù hợp với mọi nhu cầu. Xiaomi 17 Pro Max được khen nhờ màn hình phụ hữu dụng. Galaxy S25 Edge thể hiện cách tiếp cận vuông vắn và mỏng đặc trưng. Fairphone 6 được khen nhờ khả năng sửa chữa và tính bền vững.
Thiết kế đẹp nhất thuộc về iPhone Air (~30.7 triệu đồng). Dù gây tranh cãi vì chỉ có một camera sau, pin giảm và hiệu năng bị cắt giảm, iPhone Air đạt được độ mỏng nhẹ nổi bật. Phần lớn linh kiện được dồn lên phía trên giúp thiết bị cho cảm giác giống món đồ trang sức hơn là điện thoại. MKBHD cho rằng cảm giác cầm và mức độ tinh giản của máy đủ để tạo dấu ấn, dù không phù hợp với mọi nhu cầu. Xiaomi 17 Pro Max được khen nhờ màn hình phụ hữu dụng. Galaxy S25 Edge thể hiện cách tiếp cận vuông vắn và mỏng đặc trưng. Fairphone 6 được khen nhờ khả năng sửa chữa và tính bền vững.
Điện thoại gập tốt nhất - Samsung Galaxy Z Fold 7 (~39 triệu đồng) chiến thắng nhờ độ mỏng vượt trội và khả năng dùng khi đóng máy tốt hơn nhiều thế hệ trước. Z Fold 7 không có thông số hay camera vượt trội nhất nhưng lại ổn định, phần mềm hoàn thiện và dễ dùng hàng ngày. Pixel 10 Pro Fold là á quân vì mang trải nghiệm Pixel khi đóng máy nhưng vẫn dày hơn Fold 7. Z Flip 7 cũng được nhắc lại nhờ khả năng dùng màn hình ngoài hiệu quả. Ngoài ra, anh nhấn mạnh dù Samsung Galaxy Z Tri Fold đã xuất hiện trong năm 2025 nhưng sẽ được đánh giá sau, ở mùa giải 2026.
Điện thoại gập tốt nhất - Samsung Galaxy Z Fold 7 (~39 triệu đồng) chiến thắng nhờ độ mỏng vượt trội và khả năng dùng khi đóng máy tốt hơn nhiều thế hệ trước. Z Fold 7 không có thông số hay camera vượt trội nhất nhưng lại ổn định, phần mềm hoàn thiện và dễ dùng hàng ngày. Pixel 10 Pro Fold là á quân vì mang trải nghiệm Pixel khi đóng máy nhưng vẫn dày hơn Fold 7. Z Flip 7 cũng được nhắc lại nhờ khả năng dùng màn hình ngoài hiệu quả. Ngoài ra, anh nhấn mạnh dù Samsung Galaxy Z Tri Fold đã xuất hiện trong năm 2025 nhưng sẽ được đánh giá sau, ở mùa giải 2026.
iPhone 17 nhận giải Tiến bộ nhất. Apple bổ sung màn hình 120 Hz, tăng dung lượng lưu trữ gốc, cải thiện camera selfie, nâng cấp chip và giữ nguyên giá. Mẫu máy vốn là iPhone tiêu chuẩn giờ trở thành thiết bị dễ khuyên mua nhất trong dải sản phẩm. OnePlus 15 là á quân với pin lớn hơn, thiết kế đẹp hơn và hiệu năng mạnh hơn so với OnePlus 13, dù camera kém hơn.
iPhone 17 nhận giải Tiến bộ nhất. Apple bổ sung màn hình 120 Hz, tăng dung lượng lưu trữ gốc, cải thiện camera selfie, nâng cấp chip và giữ nguyên giá. Mẫu máy vốn là iPhone tiêu chuẩn giờ trở thành thiết bị dễ khuyên mua nhất trong dải sản phẩm. OnePlus 15 là á quân với pin lớn hơn, thiết kế đẹp hơn và hiệu năng mạnh hơn so với OnePlus 13, dù camera kém hơn.
Thất vọng nhất - iPhone 16E (~16.3 triệu đồng). Apple muốn tạo mẫu iPhone giá thấp hơn nhưng lại cắt giảm quá nhiều. Máy dùng chip A18 giảm xung, màn hình 60 Hz có tai thỏ, chỉ một camera sau, không có Wi Fi 6E, không có Wi Fi 7, không có băng tần siêu rộng, không có ăng ten sóng milimet, không có camera control, không có MagSafe và chỉ có màu đen. Mức giá 599 USD - ở Việt Nam lên đến gần 17 triệu khi mới lên kệ - khiến mẫu máy này trở nên khó chấp nhận. Bản dung lượng cao mà MKBHD sử dụng có giá đắt hơn đến 300 USD, không hề xứng đáng.
Thất vọng nhất - iPhone 16E (~16.3 triệu đồng). Apple muốn tạo mẫu iPhone giá thấp hơn nhưng lại cắt giảm quá nhiều. Máy dùng chip A18 giảm xung, màn hình 60 Hz có tai thỏ, chỉ một camera sau, không có Wi Fi 6E, không có Wi Fi 7, không có băng tần siêu rộng, không có ăng ten sóng milimet, không có camera control, không có MagSafe và chỉ có màu đen. Mức giá 599 USD - ở Việt Nam lên đến gần 17 triệu khi mới lên kệ - khiến mẫu máy này trở nên khó chấp nhận. Bản dung lượng cao mà MKBHD sử dụng có giá đắt hơn đến 300 USD, không hề xứng đáng.
Điện thoại xuất sắc nhất năm - Danh hiệu quan trọng nhất thuộc về iPhone 17. Theo MKBHD, iPhone 17 là câu chuyện đáng chú ý nhất trong năm vì đã chuyển từ mẫu máy cơ bản ít hấp dẫn thành mẫu máy hoàn chỉnh. Máy có pin tốt, camera tốt, màn hình 120 Hz, phần mềm ổn định, hỗ trợ lâu dài và mức giá không đổi. Xiaomi 17 Pro Max là á quân nhờ cấu hình mạnh, thiết kế nổi bật, màn hình phụ hữu dụng và giá cạnh tranh.
Điện thoại xuất sắc nhất năm - Danh hiệu quan trọng nhất thuộc về iPhone 17. Theo MKBHD, iPhone 17 là câu chuyện đáng chú ý nhất trong năm vì đã chuyển từ mẫu máy cơ bản ít hấp dẫn thành mẫu máy hoàn chỉnh. Máy có pin tốt, camera tốt, màn hình 120 Hz, phần mềm ổn định, hỗ trợ lâu dài và mức giá không đổi. Xiaomi 17 Pro Max là á quân nhờ cấu hình mạnh, thiết kế nổi bật, màn hình phụ hữu dụng và giá cạnh tranh.
Những hình ảnh đầu tiên về Samsung Galaxy S26 Ultra ra mắt đầu năm 2026.
Tuệ Minh
MKBHD
Link bài gốc Copy link
https://thesmartphoneawards.com/
#Giải thưởng smartphone 2025 #Thiết kế và công nghệ điện thoại #Điện thoại lớn và nhỏ tối ưu #Camera và quay phim cao cấp #Pin và sạc nhanh mới #Thiết bị giá trị tốt và giá rẻ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT