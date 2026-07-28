Xuất hiện smartphone Acer giá rẻ với màn hình phụ giống Xiaomi

Acer Sospiro A15 mang đến màn hình phụ ở mặt lưng - xu hướng thiết kế nổi bật nhất của năm trên điện thoại với mức giá chỉ bằng một phần rất rất nhỏ.

Đầu tháng này, Acer Mobile Latam đã ra mắt chiếc điện thoại mới Sospiro A15, dự kiến sẽ lên kệ vào mùa hè năm nay và thu hút sự chú ý nhờ màn hình selfie màu ở mặt lưng.

Điều này vốn đã đủ ấn tượng nếu đây là một mẫu flagship giá trên 1.000 USD nhưng thực tế, A15 lại là một chiếc điện thoại giá rẻ, dự kiến chỉ khoảng 200 đến 250 USD.

Là chiếc smartphone giá rẻ, nhưng Acer Sospiro A15 mang đến thiết kế hot nhất năm với màn hình phụ ở mặt sau.

Đã hơn một thập kỷ kể từ lần cuối cùng một chiếc smartphone mang thương hiệu Acer xuất hiện. Tuy nhiên, Sospiro A15 được sản xuất bởi Senwa Global International, đơn vị được cấp phép sử dụng thương hiệu Acer cho các sản phẩm điện tử tại khu vực Mỹ Latinh.

Hiệu ứng lan tỏa từ các tính năng cao cấp

Mặt lưng của A15 nổi bật với cụm camera kép 64 megapixel được đặt trên một bệ đỡ cùng điểm nhấn là màn hình màu 1,88 inch lấy cảm hứng từ Xiaomi 17 Pro Max.

Với độ phân giải chỉ 284×240 pixel và sử dụng công nghệ TFT, đây chắc chắn không phải là màn hình sáng nhất hay chất lượng nhất, nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như hiển thị thông báo, điều khiển nhạc và làm kính ngắm selfie.

Trở lại với smartphone sau hơn 10 năm, Acer mang đến một chiếc điện thoại có thiết kế vượt tầm giá.

Để so sánh, màn hình Magic Back Screen trên Xiaomi 17 Pro Max có kích thước 2,9 inch, tấm nền LTP Amoled 976×596 pixel, 120Hz. Dù cùng ý tưởng, nhưng rõ ràng mức độ hoàn thiện khác biệt hoàn toàn, phù hợp với sự chênh lệch về giá thành.

Không có gì ngạc nhiên khi Acer sử dụng các linh kiện giá rẻ hơn và đặt cược rằng người dùng phổ thông sẽ hài lòng với một màn hình kém hơn một chút để đổi lấy mức giá thấp hơn nhiều.

Cấu hình vừa phải

Bên cạnh điểm nhấn màn hình selfie, Sospiro A15 vẫn là một chiếc điện thoại giá rẻ với cấu hình tương xứng. Màn hình chính IPS 6,67 inch có độ phân giải 1.600×720 pixel và tần số quét 120Hz là khá ổn.

Viên pin 5.000 mAh cùng sạc nhanh có dây 18W đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng. Dù RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB không quá nổi bật, nhưng khe cắm thẻ nhớ mở rộng tối đa 1TB lại là điểm hiếm thấy ở năm 2026.

Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của phân khúc giá rẻ là vi xử lý Unisoc T615 tám nhân tầm trung, thường xuất hiện trên các mẫu máy dưới 200 USD.

Bạn hiếm khi thấy một chiếc điện thoại có màn hình ở mặt lưng, và thường chỉ xuất hiện trên các mẫu flagship đắt tiền. Acer Sospiro A15 mang tính năng này xuống phân khúc giá rẻ.

Tất cả những điều này không phải là điểm yếu đối với phân khúc này; chỉ là nó không phải là phân khúc mà các tín đồ công nghệ thường quan tâm. Đáng khen cho A15 khi vẫn trang bị các tiện ích như cảm biến vân tay cạnh bên, mở khóa khuôn mặt và NFC hỗ trợ Google Wallet.

Máy cũng đạt chuẩn IP64 chống nước nhẹ mà phần lớn điện thoại giá rẻ không có, đây là điểm cộng đáng giá ở tầm giá dự kiến.

Acer chưa công bố giá chính thức cho Sospiro A15, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè này. Dựa trên cấu hình, mức giá dự kiến sẽ dao động từ 200 đến 250 USD khi các thị trường địa phương chốt giá. Trong bối cảnh mọi thứ ngày càng đắt đỏ, đây thực sự là một chiến thắng nhỏ về khả năng tiếp cận công nghệ cho người dùng phổ thông.