Rapper nhí Xệ Xệ gây bất ngờ khi làm vedette diễn thời trang

Tối 7/10, “Em bé chất” Xệ Xệ gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang. Giữa tiếng reo hò của hàng trăm khán giả, cậu bé 8 tuổi bước ra với thần thái tự tin, diện bộ trang phục mang đậm tinh thần hiphop với áo phông oversize, quần túi hộp đen mài bạc, kính râm bản to.

“Em bé chất” Xệ Xệ gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò vedette của show thời trang. Ảnh: BTC

Xệ Xệ vừa trình diễn, vừa hát live loạt ca khúc nổi tiếng “Em bé chất” và “I’m a Good Kid”, biến sàn catwalk thành sân khấu biểu diễn năng lượng, tự do và phong cách.

Màn trình diễn của Xệ Xệ xóa nhòa ranh giới giữa trình diễn thời trang và biểu diễn âm nhạc, theo đúng tinh thần mà Giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung muốn truyền tải.

“Chúng tôi chọn bé Xệ Xệ không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì tinh thần của bé đại diện cho những gì chúng tôi theo đuổi – sự hồn nhiên, tự tin và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến mọi đứa trẻ Việt Nam”, Giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung nói.

Xệ Xệ vừa trình diễn, vừa hát. Ảnh: BTC

Xệ Xệ là gương mặt nhí được đông đảo khán giả yêu mến bởi năng lượng tích cực, phong cách biểu diễn tự nhiên, đáng yêu. Bé tên thật là Nguyễn Trung Dũng, sinh năm 2017, cháu của Quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T. Hai cậu cháu thường xuất hiện ở các sự kiện, chương trình lớn nhỏ của làng giải trí, gây sốt mạng xã hội với nhiều đoạn nhạc hàng triệu lượt xem. Xệ Xệ từng phát hành một số MV như: Em bé chất, Em bé Việt Nam, Thánh Gióng.

Trong show thời trang nhí mà Xệ Xệ làm vedette, hơn 40 thiết kế được chia làm bốn chương gồm: Little Legends, Everyday Spark, Home Is My Runway và Spring. Mỗi phần đều khai thác chất liệu cotton, kaki, jean, ren và voan cao cấp. Đây cũng show diễn đánh dấu cột mốc hơn 10 năm hoạt động của bộ đôi giám đốc sáng tạo Lê Thị Hồng Nhung và Nguyễn Mậu Phúc.

Bộ sưu tập “Little Legends” là lời tôn vinh thế hệ street kids – những đứa trẻ của thành phố, luôn dám thể hiện bản thân. Kaki cotton, thun cao cấp và phụ kiện snapback, vòng tay, sneaker hòa quyện trong tinh thần streetwear hiện đại. Ảnh: BTC

Everyday Spark là nhịp đập của những buổi chiều tuổi thơ trong trẻo. Jeans, kaki, phom dáng năng động và bảng màu trung tính gợi lại cảm giác thân thuộc của những ngày nô đùa bên hiên nhà. Ảnh: BTC

Home Is My Runway mang đến những thiết kế thun cotton 100%, co giãn thoải mái và linh hoạt, giúp bé thoải mái vận động và tự do thể hiện bản thân dù ở nhà, ở trường hay trong những buổi dạo chơi. Ảnh: BTC