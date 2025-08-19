Hà Nội

Con gái Phương Vy Idol làm người mẫu nhí, thần thái được khen hết lời

Con gái Phương Vy Idol làm người mẫu nhí, thần thái được khen hết lời

Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy và Sean Trace sở hữu đôi chân dài miên man, gương mặt xinh xắn, được Xuân Lan đánh giá là hoa hậu tương lai.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Vy đăng tải hình ảnh cùng con gái đầu lòng Ailani sải bước trên sàn diễn thời trang. Ảnh: FB Phương Vy.
Diện mạo của Ailani gây ấn tượng. Cô nhóc sở hữu đôi chân dài miên man, gương mặt xinh xắn. Ảnh: FB Phương Vy.
Siêu mẫu Xuân Lan đánh giá con gái Phương Vy là hoa hậu tương lai. Ảnh: FB Phương Vy.
Ailani mang vẻ đẹp lai Tây khi có bố là người Mỹ. Ảnh: FB Phương Vy.
Bé Ailani thừa hưởng nhiều nét đẹp của Phương Vy. Ảnh: FB Phương Vy.
Con gái Phương Vy lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chụp hình, hóa trang thành nàng tiên cá. Ảnh: FB Phương Vy.
Bé Ailani sở hữu nụ cười tươi tắn. Ảnh: FB Phương Vy.
Phương Vy cho biết, con gái sống tình cảm. "Ngày nào ở bên mẹ cũng là ngày hạnh phúc nhất đời con", bé Ailani nói với mẹ. Ảnh: FB Phương Vy.
Phương Vy còn khoe ái nữ ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. Ảnh: FB Phương Vy.
Nữ ca sĩ từng thưởng cho bé Ailani chuyến du lịch nước ngoài khi cô nhóc chăm ngoan, học giỏi. Ảnh: FB Phương Vy.
Phương Vy luôn hồi hộp khi cho con học nhảy, hát, trượt patin. Ảnh: FB Phương Vy.
"Phải tự dằn lòng mình rằng con làm được, mẹ bớt lo, hãy đứng từ xa dõi theo con hào hứng, hân hoan với những trải nghiệm đầu đời quý giá", nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FB Phương Vy.
