Rapper B Ray 3 lần xin lỗi trong 3 năm, công chúng chờ đợi điều gì?

Ba lần xin lỗi trong ba năm, B Ray đều thể hiện sự cầu thị. Nhưng khi tranh cãi lặp lại, câu chuyện không còn dừng ở việc nhận sai.

Thu Cúc

Ba lần xin lỗi, một câu hỏi chưa có lời đáp

B Ray hiện trở thành tâm điểm tranh cãi sau một đoạn rap trong livestream có nội dung bị cho là phản cảm. Cụ thể, câu rap "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" đã nhanh chóng gây ra làn sóng chỉ trích, dù đoạn này chưa được thu âm hay phát hành chính thức. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng nhạy cảm với các phát ngôn liên quan đến giới tính và chuẩn mực ứng xử, phản ứng của công chúng là điều dễ hiểu.

Giữa ồn ào, B Ray liên tục lên tiếng xin lỗi. Cụ thể, theo Znews, nam rapper thừa nhận nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, mình đã có thể lựa chọn cách dùng từ phù hợp. Nam rapper nhấn mạnh việc nhận ra sai sót trước khi sản phẩm hoàn thiện là điều “may mắn”, đồng thời cho rằng nếu phát hành rồi mới xin lỗi thì “chưa đủ thành tâm”.

Ít ngày sau đó, B Ray cho biết, anh không có lý do gì để biện minh cho câu rap đó. "Tôi đã quá ngu ngốc, trong tư tưởng, suy nghĩ và mọi thứ. Tất cả sự phẫn nộ mọi người dành cho tôi là hoàn toàn xứng đáng. Line rap đó đã đi ngược hoàn toàn những gì tôi đã cố gắng xây dựng thời gian qua.

Tôi xin lỗi tất cả, các em xinh, nghệ sĩ và khán giả. Tôi xin lỗi cả những người đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi cũng xin lỗi 24K.Right, Mason Nguyễn, Gill. Tôi là anh lớn, đáng nhẽ phải làm gương. Vậy mà tôi lại gây ra chuyện thế này", rapper chia sẻ.

Thoạt nghe, đây là một thái độ cầu thị. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây không phải lần đầu tiên.

Cuối năm 2023, ca khúc “Để ai cần” của B Ray từng vấp phải làn sóng phản đối vì ca từ mang tính công kích, thậm chí bị đánh giá là độc hại. Những lời rap hướng về người yêu cũ với sắc thái cay nghiệt khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chấp nhận. Áp lực dư luận buộc B Ray gỡ bỏ MV khỏi các nền tảng, kèm theo một lời xin lỗi chính thức.

Arttimes dẫn lời B Ray: "B Ray đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, B Ray xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người".

Đến tháng 8/2024, khi những phát ngôn trong quá khứ bị “đào lại”, B Ray tiếp tục đăng tải một bức tâm thư dài. Anh thừa nhận sự nông nổi, thiếu hiểu biết, sau đó đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng, xóa bỏ các nội dung lệch lạc và điều chỉnh bản thân trong suốt hai năm.

Sau mỗi sự việc, B Ray đều thể hiện thái độ cầu thị khi nhận lỗi, xin lỗi và mong được trao cơ hội sửa sai. Nhưng khi điều này lặp lại, câu hỏi đặt ra không còn là anh có xin lỗi hay không, mà là những lời xin lỗi đó đã đủ để thay đổi cách anh làm nghề.

Rapper B Ray. Ảnh: FB B Ray.

Công chúng không chờ lời xin lỗi, mà chờ sự thay đổi

Trong âm nhạc, đặc biệt là rap, ranh giới giữa cá tính và phản cảm rất mong manh. Nghệ sĩ có thể thử nghiệm, có thể gai góc, nhưng không thể lấy cá tính làm lý do để bỏ qua trách nhiệm với công chúng.

Vấn đề không nằm ở một câu rap cụ thể, mà ở khả năng kiểm soát bản thân trước khi đưa bất kỳ nội dung nào ra không gian công khai. Khi tranh cãi lặp lại, lời xin lỗi dù chân thành cũng khó giữ được giá trị ban đầu.

Ngoài ra, sự bao dung của khán giả là có giới hạn. Khi cùng một dạng vấn đề lặp lại, cảm thông dễ chuyển thành hoài nghi.

Chính B Ray cho biết anh trân trọng những góp ý thẳng thắn và xem đó là cơ hội để thay đổi. Anh cũng khẳng định sẽ làm nghề nghiêm túc hơn để đáp lại niềm tin từ khán giả. Tuy nhiên, với công chúng, sự thay đổi không nằm ở lời hứa mà ở kết quả, liệu những sai lầm tương tự có còn xảy ra hay không.

Nếu vòng lặp sai – xin lỗi – rồi lại sai tiếp diễn, điều B Ray đánh mất không chỉ là thiện cảm nhất thời, mà là niềm tin của công chúng.

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào văng tục với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm”, anh viết.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Duyên Quỳnh xin lỗi, tự trách bản thân vì ồn ào hát nhép

Trước những tranh cãi liên quan đến việc lộ hát nhép tại Làn Sóng Xanh, ca sĩ Duyên Quỳnh xin lỗi khán giả, tự trách bản thân và hứa sẽ rút kinh nghiệm.

Gần đây, Duyên Quỳnh vướng ồn ào khi biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại Làn Sóng Xanh 2025 với bản phối mới. Theo Tiền Phong, sau câu hát “Nhìn nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới”, nữ ca sĩ buông micro để chờ đoạn nhạc break của dàn dây trước khi tiếp tục phần sau.

Tuy nhiên, do tính toán chưa chính xác quãng nghỉ, Duyên Quỳnh chưa kịp đưa micro trở lại thì giọng hát vang lên, dẫn đến việc lộ hát nhép.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Phương Mỹ Chi lên tiếng xin lỗi sau khi tiết mục tại Làn Sóng Xanh gây ồn ào

Màn trình diễn của Phương Mỹ Chi tại Làn Sóng Xanh 2025 bị so sánh với sân khấu của Jennie (BlackPink). Nhanh chóng, Phương Mỹ Chi phản hồi.

chi1.jpg
Theo Tiền Phong, tại Làn Sóng Xanh 2025 tối ngày 30/1, Phương Mỹ Chi thể hiện các ca khúc: Bóng phù hoa, Ếch ngoài đáy giếng. Sau khi chương trình lên sóng, một bộ phận cư dân mạng cho rằng phần dàn dựng và hình ảnh sân khấu của nữ ca sĩ có những điểm tương đồng với màn trình diễn của Jennie tại Melon Music Awards 2025, từ đó làm dấy lên nghi vấn thiếu tính độc bản.
chi4.jpg
Trước phản ứng của khán giả, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng. Nữ ca sĩ thừa nhận tiết mục của mình đã khiến khán giả có những liên tưởng đến các nghệ sĩ khác. Cô cho biết đây không phải là điều bản thân và ê-kíp hướng tới trong hành trình xây dựng cá tính âm nhạc riêng.
Xem chi tiết

