Thụy Vân rời 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Gần 12 năm sau ngày đầu lên sóng, Thụy Vân chia tay "Chuyển động 24h". Đây là chương trình cô nói là "cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình".

Thu Cúc (tổng hợp)

Thụy Vân xác nhận với Tiền Phong rằng sau khi rời "Chuyển động 24h", cô vẫn tiếp tục làm việc tại VTV. Trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ: “10/10/2014 là ngày đầu tiên Vân được lên sóng với Chuyển động 24h, và 28/05/2026 là ngày Vân chia tay với ‘người bạn ấy’ sau gần 12 năm gắn bó!

Câu nói ‘Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h’ là câu nói đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân. Ngày chia tay khó nói thành lời. Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân.

Cảm ơn khán giả nhiều vô kể đã luôn ủng hộ Vân và chương trình. Cảm ơn các sếp đã luôn tin tưởng. Cảm ơn những người bạn dẫn, các biên tập viên và ê-kíp thầm lặng phía sau đã làm nên một chặng đường của Chuyển động 24h. Mong khán giả tiếp tục ủng hộ chương trình ở một format mới với ê-kíp mới và ủng hộ Thụy Vân ở những chương trình tiếp theo. Em cảm ơn và biết ơn vô cùng. Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h”.

Thụy Vân rời Chuyển động 24h sau gần 12 năm gắn bó. Ảnh: FB Thụy Vân.

Ngoài "Chuyển động 24h", Thụy Vân còn gắn bó với nhiều chương trình khác của VTV như "Hoa xuân ca", "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", "Việc tử tế" và "Bản tin Tài chính tiêu dùng".

Về lý do gắn bó lâu dài với VTV thay vì lựa chọn con đường hoạt động tự do trong showbiz, cô từng chia sẻ: "Tôi muốn mình thức dậy và nhận ra rằng hôm nay mình có công việc ở VTV, tôi sẽ lên hình Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính tiêu dùng. Tôi luôn muốn có những kế hoạch cụ thể như vậy".

Cô cũng nhắc đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ, như một trong những lý do khiến bản thân quyết định ở lại thay vì "phiêu lưu".

Tháng 10/2020, từng xuất hiện tin đồn Thụy Vân rời VTV. Trả lời Znews thời điểm đó, nữ MC khẳng định vẫn làm việc tại nhà đài. Trao đổi với Vietnamnet, cô nói rõ hơn: "Tôi có thể thay đổi ban, chứ không rời VTV".

Khi đó, Thụy Vân cũng cho biết đang có nhiều cảm hứng với các chương trình liên quan đến văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế. Cô chia sẻ: “Trong mắt nhiều đồng nghiệp, tôi là MC đa zi năng bởi dẫn từ văn hóa đến kinh tế, thậm chí là xã hội. VTV luôn khuyến khích các MC, BTV làm được nhiều công việc như phóng viên, người tổ chức sản xuất”.

Thụy Vân từng cho biết nhiều người thắc mắc điều gì giúp cô gắn bó với nghề dẫn chương trình trong thời gian dài, đồng thời thường xuyên nhận được sự tin tưởng từ các nhãn hàng cho các sự kiện.

Trên An Ninh Thủ Đô, Thụy Vân chia sẻ danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 mang đến cho cô nhiều cơ hội, nhưng vị trí hiện tại là kết quả của quá trình nỗ lực và cố gắng mỗi ngày.

