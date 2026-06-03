[INFOGRAPHIC] 3 cặp chị em sinh đôi nổi tiếng của showbiz Việt

Nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong mùa cao điểm, Audi Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai chiến dịch kích cầu quy mô lớn mang tên "GO 2 Q".
Bên lề sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc “Nhấc máy”, Noo Phước Thịnh lần đầu lên tiếng về bài đăng ủng hộ 52Hz bị cho là “cà khịa" Sơn Tùng M-TP.
Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh với những vai diễn nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi khả năng hóa thân và sức bền nghề nghiệp.
DJ Mie, Gil Lê, Xoài Non, Ngọc Thanh Tâm, Châu Tuyết Vân và nhiều bạn bè góp mặt trong buổi tiệc đặc biệt của Xuân Nghi.
Joyce Phạm công bố tin mang thai lần 5, nâng tổng số thành viên trong gia đình trẻ này lên 7 người.
Sau một tai nạn giao thông khiến mất chân trái, cô giáo Minh Tâm vươn lên trở thành Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 và duy trì hoạt động thiện nguyện.
Sau Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê, siêu mẫu Anh Thư chính thức xác nhận ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam 2026.
Gần 12 năm sau ngày đầu lên sóng, Thụy Vân chia tay "Chuyển động 24h". Đây là chương trình cô nói là "cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình".
Sau những dấu mốc khác nhau trong sự nghiệp, cặp song sinh Nam Anh - Nam Em tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc năm 2026.
MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP vượt 20 triệu lượt xem sau 3 ngày phát hành, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà và Hồng Nhung.
Kỳ Duyên được lựa chọn vào vai Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa áp lực.
Hành trình Đạp Gió 2026 mang đến cho Trang Pháp những mối quan hệ mới, kinh nghiệm nghề nghiệp và động lực từ khán giả Việt Nam.
Doãn Hải My và bé Lúa xuất hiện bên Đoàn Văn Hậu khi nam cầu thủ cùng CAHN nâng cúp vô địch V.League 2025/26.
Loạt hình ghi lại hành trình nghỉ dưỡng, mừng sinh nhật và những lời nhắn gửi đầy tình cảm của Hòa Minzy và Văn Cương.
Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 nhận thí sinh là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước trong độ tuổi từ 20 đến 45.
Hương Giang vụt sáng ở chung kết, giữ phong độ ổn định tại bán kết và có phát ngôn truyền cảm hứng tại MGI All Stars 2026.
Nữ diễn viên Kim Tuyến vừa được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, cùng nhiều nghệ sĩ Việt khác.
Bốn dự án điện ảnh Việt với dàn diễn viên quen mặt và nội dung đa dạng đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi ra rạp vào tháng 6/2026.
Phía sau hình ảnh “nữ thần mặt mộc”, Thanh Tâm cho biết cô từng lo khán giả chỉ chú ý đến ngoại hình mà quên đi nỗ lực với từng vai diễn.
Hương Giang vươn lên hạng 12 trên bảng điểm tổng hợp MGI All Stars 2026, đồng thời góp mặt trong Top 5 bình chọn World’s Choice Award.
H'Hen Niê bước vào The Face Vietnam 2026 với lợi thế từ kinh nghiệm huấn luyện, từng đưa học trò đăng quang và phong cách dẫn dắt riêng biệt.