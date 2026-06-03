Từ vụ nghệ sĩ An Danh, sao Việt bị lừa mất tiền bằng những chiêu nào?

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh mất trắng 1,3 tỷ đồng vì lừa đảo qua điện thoại, phải bán nhà trả nợ. Đây không phải trường hợp đầu tiên trong giới nghệ sĩ Việt.

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh bị lừa mất 1,3 tỷ đồng

Theo Vietnamnet, các đối tượng lừa đảo gọi điện tự xưng là công an và thông báo nghệ sĩ An Danh có liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội. Một trong những thủ đoạn quan trọng nhất là cô lập hoàn toàn hai vợ chồng, yêu cầu không liên lạc với bất kỳ ai trong suốt quá trình lừa đảo.

Trong trạng thái hoang mang kéo dài, nghệ sĩ An Danh đã gom toàn bộ tiền tiết kiệm, tiền bảo hiểm và cả khoản vay mượn để chuyển cho các đối tượng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1,3 tỷ đồng. Ngay cả khi nhận ra mình bị lừa, hai vợ chồng vẫn không dám trình báo cơ quan chức năng và ám ảnh đến mức ngại nghe các cuộc gọi từ số lạ trong một thời gian dài.

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Vân và An Danh bên Phi Phụng, Phương Dung. Ảnh: Vietnamnet.

Biến cố khiến vợ chồng nghệ sĩ phải bán căn nhà đang ở để trang trải khoản nợ phát sinh sau vụ lừa đảo. Hiện cả hai thuê nhà trọ sinh sống, trong khi các con đều có hoàn cảnh riêng nên không thể hỗ trợ cha mẹ thường xuyên.

Lương Gia Huy mất gần 450 triệu đồng vì chiêu giả nhân viên ngân hàng

Tháng 3/2024, ca sĩ Lương Gia Huy công khai câu chuyện bị lừa gần 450 triệu đồng trên trang cá nhân nhằm cảnh báo cộng đồng.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, vụ việc xảy ra khi anh đang bận rộn chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc mới. Các đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng, tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Do không có thời gian xử lý, anh đưa điện thoại cho trợ lý gắn bó hơn 10 năm làm việc thay. Người trợ lý sau đó bị thao túng tâm lý và cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin thẻ cùng mã OTP theo yêu cầu của kẻ gian.

Lương Gia Huy. Ảnh: FB Lương Gia Huy.

Trong đêm, các đối tượng lần lượt rút 200 triệu đồng từ thẻ của Lương Gia Huy và 200 triệu đồng từ thẻ của vợ anh. Đến ngày hôm sau, chúng tiếp tục hướng dẫn trợ lý chuyển thêm hai khoản tiền 50 triệu đồng với lý do "thao tác sai". Chỉ đến khi gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường, tổng thiệt hại đã lên tới gần 450 triệu đồng.

Sau sự việc, Lương Gia Huy khuyến cáo mọi người không nên tin tưởng các cuộc gọi từ số lạ và cần trực tiếp xử lý những vấn đề liên quan đến tài chính, thay vì giao cho người khác thực hiện.

Đàm Vĩnh Hưng mất hơn 200 triệu đồng vì ứng dụng giả mạo

Theo An ninh Thủ đô, ngày 8/8/2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh công an với lý do hỗ trợ định danh tài khoản.

Các đối tượng yêu cầu nam ca sĩ sử dụng điện thoại Android vì cho rằng "hệ thống Nhà nước đồng bộ như vậy", sau đó hướng dẫn cài đặt một ứng dụng không rõ nguồn gốc và thực hiện quét khuôn mặt.

Ngay sau khi hoàn tất các thao tác theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của Đàm Vĩnh Hưng bị rút mất hơn 200 triệu đồng. Nam ca sĩ sau đó đã chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội để cảnh báo người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.

Điểm chung trong các kịch bản lừa đảo nhắm vào nghệ sĩ

Dù có kịch bản khác nhau, từ giả danh công an, nhân viên ngân hàng đến hỗ trợ định danh điện tử, các vụ việc của nghệ sĩ An Danh, Lương Gia Huy và Đàm Vĩnh Hưng đều cho thấy một điểm chung: đối tượng lừa đảo tìm cách tạo áp lực tâm lý hoặc khiến nạn nhân mất cảnh giác trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc và thông tin cá nhân.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), từng chia sẻ trên Dân Việt rằng, việc các nghệ sĩ chủ động công khai câu chuyện bị lừa đảo giúp cộng đồng nâng cao cảnh giác và tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, người dân cần chủ động trang bị kiến thức về an toàn mạng, đặc biệt thận trọng với các giao dịch ngân hàng và hoạt động mua sắm trực tuyến. Trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, cần xác minh rõ danh tính cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan và chỉ giao dịch qua các kênh chính thức.

Ông cũng nhấn mạnh việc bảo mật dữ liệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa lừa đảo, bởi nhiều đối tượng lợi dụng hoặc thu thập thông tin người dùng trên internet để xây dựng các kịch bản chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi.