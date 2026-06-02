Hành trình vượt nghịch cảnh để cống hiến của Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam

Sau một tai nạn giao thông khiến mất chân trái, cô giáo Minh Tâm vươn lên trở thành Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 và duy trì hoạt động thiện nguyện.

Đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 là cột mốc đặc biệt trong hành trình của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm. Tuy nhiên, điều giúp cô nhận được sự quan tâm không nằm ở chiếc vương miện, mà ở câu chuyện vượt qua biến cố mất một chân để tiếp tục theo đuổi nghề giáo và các hoạt động cộng đồng.

Biến cố thay đổi cuộc đời nữ giáo viên

Nguyễn Thị Minh Tâm sinh năm 1986 tại Đồng Tháp. Theo Người Lao Động, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm Toán năm 2008, cô được phân công giảng dạy tại Trường THPT Tân Thành, thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa của huyện Tân Hồng.

Năm 2009, trong lúc đi vận động học sinh đến lớp trước thềm năm học mới, cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Hôm đó vào cuối tháng 8/2009, tôi đi vận động học sinh ra lớp, trên đường về đến dốc cầu thì gặp tai nạn. Chiếc ôtô tải chạy phía trước đang lên được nửa dốc thì bất ngờ tuột lui, cán lên chân tôi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện và mất chân trái", cô Minh Tâm nhớ lại.

Tai nạn khiến cuộc sống của nữ giáo viên trẻ thay đổi hoàn toàn. Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày cô phải học cách chấp nhận thực tế và tìm lại động lực sống.

Thông qua sách báo và những câu chuyện vượt khó, cô dần lấy lại tinh thần. Cô học thêm tiếng Anh, tập luyện thể thao và kiên trì thích nghi với chiếc chân giả. Đó cũng là giai đoạn giúp cô Minh Tâm nhận ra rằng nghịch cảnh không phải dấu chấm hết cho những dự định phía trước.

Cô giáo Minh Tâm. Ảnh: Tiền Phong.

Trở lại bục giảng sau nghịch cảnh

Sau thời gian điều trị và phục hồi, cô Minh Tâm quyết định không từ bỏ nghề giáo. Những ngày đầu làm quen với chân giả không hề dễ dàng. Cô nhiều lần té ngã khi đi lại hoặc lên xuống xe máy. Dù vậy, nữ giáo viên vẫn kiên trì tập luyện để có thể quay lại lớp học.

Nhận thấy nghị lực của cô Minh Tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tạo điều kiện để cô chuyển về công tác tại Trường THPT Thiên Hộ Dương, thuận lợi hơn trong việc đi lại. Về môi trường mới, cô Minh Tâm chủ động xin tiếp tục đứng lớp thay vì làm công việc hành chính.

"Tôi đã vượt qua những chướng ngại tâm lý, cố gắng gần gũi, chỉ dạy học sinh tận tình và nhanh chóng hòa đồng cùng đồng nghiệp", cô Minh Tâm chia sẻ.

Nhờ nỗ lực chuyên môn, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng nhiều thành tích trong ngành giáo dục. Hình ảnh cô giáo một chân vẫn đều đặn đứng lớp trở thành nguồn động viên cho nhiều học sinh tại địa phương.

Hơn một thập kỷ bền bỉ với hoạt động thiện nguyện

Cô Minh Tâm đã gắn bó với các hoạt động cộng đồng trong nhiều năm. Năm 2015, cô thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm với mục đích vận động nguồn lực để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ.

Con đường thiện nguyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cô Minh Tâm từng một mình đi giao hoa gây quỹ dưới trời mưa, bị khách hàng trách móc vì giao chậm. Có những lần cô đến hỗ trợ người cùng hoàn cảnh nhưng lại nhận về những lời nói thiếu thiện cảm. Dù vậy, cô chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.

"Điều tôi khát vọng nhất là cống hiến. Cống hiến tất cả những gì có thể để mọi người sống tử tế với nhau hơn", cô Minh Tâm chia sẻ trên Tiền Phong.

Theo Nhân Dân, cô Thạch Thị Thanh Dung, người cũng mất một chân vì tai nạn giao thông, là một trong những trường hợp nhận được sự động viên từ cô Minh Tâm. "Cô Tâm là người giàu nghị lực. Cô đã giúp đỡ tôi vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống", cô Dung chia sẻ.

Một trường hợp khác là anh Hòa, lao động chính trong gia đình nhưng mất cả hai chân sau tai nạn giao thông. Sau thời gian được cô Minh Tâm động viên và hỗ trợ tinh thần, anh học nghề sửa xe máy và xây dựng nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Hành trình thiện nguyện kéo dài nhiều năm cũng là một trong những dấu ấn của cô Minh Tâm khi tham gia Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Từ cô giáo một chân đến Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025

Năm 2025, cô Minh Tâm quyết định tham gia Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam. Chia sẻ với Tiền Phong, cô cho biết đây là quyết định "bước ra khỏi vùng an toàn lớn nhất" mà bản thân từng thực hiện. Việc mang chân giả trình diễn trên sân khấu trước hàng triệu khán giả truyền hình là thử thách cô chưa từng nghĩ tới.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, cô Minh Tâm cho biết chính những người bạn đồng hành ngồi xe lăn hoặc chống nạng đã tiếp thêm động lực để cô vượt qua sự lo lắng.

Tại đêm chung kết, cô lựa chọn trả lời phần ứng xử bằng song ngữ. Theo cô Minh Tâm, đó là cách để chứng minh rằng khiếm khuyết về cơ thể không thể ngăn cản sự phát triển của trí tuệ và khát vọng hội nhập.

Kết quả, nữ giáo viên vượt qua 29 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025.

Cô Minh Tâm đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025. Ảnh: Người Lao Động.

Danh hiệu mới, mục tiêu không đổi

Sau khi đăng quang, cuộc sống của cô Minh Tâm vẫn xoay quanh ba công việc quen thuộc: giảng dạy, học tập và thiện nguyện.

Mỗi ngày, cô dành thời gian học tiếng Anh, đọc sách và xây dựng kế hoạch hoạt động cho Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, các chương trình học bổng cũng như câu lạc bộ thanh niên khuyết tật.

Với cô Minh Tâm, danh hiệu Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 không phải đích đến cuối cùng. Đó là cơ hội để những dự án cộng đồng mà cô theo đuổi nhiều năm được lan tỏa rộng hơn.

Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam - Minh Tâm trong một lần trao quà chia sẻ với người nghèo. Ảnh: Nhân Dân.

