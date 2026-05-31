Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 tuyển thí sinh đến 45 tuổi

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 nhận thí sinh là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước trong độ tuổi từ 20 đến 45.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) vừa chính thức khởi động. Theo ban tổ chức, cuộc thi được định hướng trở thành một sự kiện văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, tạo cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn cầu.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân- Trưởng BTC cuộc thi cho biết, cuộc thi được xây dựng với mục tiêu góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi hướng tới việc truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân.

Cuộc thi hướng tới đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi. Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1m62, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Thạc sĩ - doanh nhân Đàm Hương Thủy – CEO sáng lập cuộc thi Hoa hậu Áo dài di sản Việt Nam toàn cầu chia sẻ với truyền thông: “Với một cuộc thi mang tên Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, nhan sắc không phải là tiêu chí duy nhất và cũng không phải yếu tố quyết định tất cả.

Điều ban tổ chức đặc biệt quan tâm là kiến thức về văn hóa, lịch sử, sự thấu hiểu giá trị di sản và khả năng lan tỏa những giá trị đó đến cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những người phụ nữ không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu tri thức, có khả năng chia sẻ và quảng bá những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Vì vậy, trong cơ cấu chấm điểm, các phần thi liên quan đến hiểu biết văn hóa, ứng xử, nhận thức về di sản và trách nhiệm cộng đồng sẽ chiếm phần rất quan trọng. Một thí sinh trẻ có thể nổi bật về ngoại hình, nhưng chưa chắc đã có được vốn sống và sự am hiểu văn hóa sâu sắc. Ngược lại, những thí sinh ở độ tuổi trưởng thành hơn lại có nhiều trải nghiệm, nhiều kiến thức và góc nhìn sâu sắc về các giá trị truyền thống.

Chính vì thế, chúng tôi mở rộng độ tuổi dự thi đến 45 tuổi. Ban tổ chức mong muốn tạo ra một sân chơi công bằng để mọi thí sinh đều có cơ hội thể hiện thế mạnh của mình. Người đăng quang không chỉ cần có nhan sắc mà phải hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh, sự hiểu biết văn hóa và khả năng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản Việt Nam”.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy.

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ngày 10/6/2026, các thí sinh sẽ tham gia phần trình diễn áo dài và thể hiện tài năng thông qua MV quay sẵn dài 3 phút. Kết quả Top 30 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được ban tổ chức công bố ngày 11/6/2026.

Các thí sinh có chuỗi hoạt động trước thềm chung kết bao gồm quay phim tự giới thiệu, tham gia các dự án thiện nguyện, huấn luyện kỹ năng, chụp ảnh chuyên đề áo dài - dạ hội, quay TVC quảng bá và phỏng vấn kín cùng ban giám khảo.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, trong đó, Nhà sử học Dương Trung Quốc đóng vai trò Giám khảo đặc biệt, NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng ban giám khảo.

NSND Lan Hương.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6/2026. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục Áo dài Sắc màu di sản, trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Công bố vương miện của Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026.

Cuộc thi sẽ trao các danh hiệu gồm: Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4, cùng 10 giải phụ như: Người đẹp Tri thức Di sản, Người đẹp Trình diễn Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Truyền cảm hứng Văn hóa, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng Nghệ thuật, Người đẹp Có gương mặt khả ái, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Truyền thông Toàn cầu, Người đẹp Ảnh Di sản, Người đẹp Quảng bá Di sản xuất sắc nhất.

H'Hen Niê làm mentor The Face Vietnam 2026, kỳ vọng vượt danh hiệu hoa hậu

H'Hen Niê bước vào The Face Vietnam 2026 với lợi thế từ kinh nghiệm huấn luyện, từng đưa học trò đăng quang và phong cách dẫn dắt riêng biệt.

Sau Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê là huấn luyện viên tiếp theo được ban tổ chức The Face Vietnam 2026 công bố. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi nàng hậu sinh năm 1992 trở lại một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu với vai trò mentor.

Theo Người Đưa Tin, H'Hen Niê cho biết việc nhận lời tham gia chương trình là quyết định khá bất ngờ ngay cả với bản thân. Tuy nhiên, cô tin rằng đây là thời điểm phù hợp để trở lại mạnh mẽ hơn với các hoạt động nghề nghiệp sau khi cuộc sống gia đình đã ổn định.

