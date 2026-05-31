Chặng đường lên ngôi á hậu MGI All Stars 2026 của Hương Giang

Hương Giang vụt sáng ở chung kết, giữ phong độ ổn định tại bán kết và có phát ngôn truyền cảm hứng tại MGI All Stars 2026.

Hương Giang vừa khép lại hành trình tại Miss Grand International (MGI) All Stars 2026 bằng ngôi vị Á hậu 2, trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải.

Bứt phá ở chung kết

Theo Znews, ở chung kết đại diện Việt Nam góp mặt trong top 10 cùng các thí sinh như Peru, Cộng hòa Dominica, Thái Lan, Ghana, Colombia…. Ở phần thi dạ hội dành cho top 10, Hương Giang nhận 78,5/80 điểm để ghi tên vào top 5 cùng Faith Maria Porter (Ghana), Mariana Beckova (Cộng hòa Czech), Vanessa Pulgarin (Colombia) và Gazini Ganados (Philippines).

Bước vào phần thi ứng xử của top 5, Hương Giang nhận câu hỏi: "Công chúng bỏ phiếu bằng trái tim, chúng tôi đánh giá bằng trách nhiệm. Vậy điều gì ở bạn là độc nhất, không một cô gái nào trên sân khấu này có thể sao chép?".

Trước ban giám khảo, cô khẳng định điều đặc biệt nhất của mình không nằm ở ngoại hình mà là hành trình vượt qua nhiều thử thách và vai trò tiên phong trong việc phá bỏ những rào cản định kiến.

"Tôi là người tiên phong, góp phần mở ra cánh cửa mới cho cuộc thi sắc đẹp. Tôi là người chuyển giới đầu tiên lọt top 5 và qua đó, tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người tự tin vào chính mình", Hương Giang phát biểu.

Hương Giang trong chung kết. Ảnh: Miss Grand International.

Ở vòng thi cuối cùng, đại diện Việt Nam đứng chung sân khấu với Faith Maria Porter và Vanessa Pulgarin.

Trước câu hỏi về những phẩm chất giúp bản thân trở thành một "ngôi sao", Hương Giang trả lời: "Làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận ra sự can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không ngừng bỏ cuộc, bạn có thể trở thành người làm nên lịch sử. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang chìm trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy bạn và nhận ra không gì là không thể, không gì quá lớn lao.

Tôi là một ngôi sao. Tôi tỏa sáng không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất tôi luôn mang theo”.

Sau phần thi quyết định, Hương Giang được xướng tên ở vị trí Á hậu 2. Danh hiệu Hoa hậu thuộc về Vanessa Pulgarin, trong khi Faith Maria Porter giành ngôi Á hậu 1.

Hương Giang đoạt danh hiệu á hậu 2. Ảnh: Miss Grand International.

Top 5 MGI All Stars 2026. Ảnh: Missosology.

Giữ phong độ ổn định qua hai đêm bán kết

Trước khi bước vào chung kết, Hương Giang đã có hành trình khá ổn định tại các vòng thi bán kết.

Ở bán kết 1, cô xuất hiện nổi bật trong phần thi dạ hội với thiết kế tông tím đính kết cầu kỳ. Bộ váy được tạo điểm nhấn bằng các cụm hoa 3D pha lê và acrylic trong suốt, kết hợp trang sức đá quý tông đỏ hồng.

Trên sân khấu, đại diện Việt Nam duy trì phong thái tự tin, xử lý trang phục mượt mà và tương tác tốt với máy quay. Theo Vietnamnet, kết quả, cô nhận điểm trung bình 9,16/10 ở phần thi dạ hội. Đáng chú ý, giám khảo Jojo dành cho Hương Giang điểm tuyệt đối 10/10.

Ở thử thách mặt mộc, người đẹp chuyển sang hình ảnh tối giản hơn với trang phục đính đá, mái tóc buông tự nhiên và lối trang điểm nhẹ nhàng. Cô đạt điểm trung bình 8,09/10.

Đại diện Việt Nam ở bán kết 1. Ảnh: FB Hương Giang.

Tại bán kết 2, Hương Giang tham gia hai hạng mục gồm trình diễn áo tắm và catwalk thời trang. Trong phần thi áo tắm, cô lựa chọn bộ bikini họa tiết da báo tông nâu ấm, kết hợp phụ kiện ánh bạc nổi bật. Điểm số công khai trên sân khấu cho thấy người đẹp nhận 8,93/10.

Đáng chú ý, cựu Hoa hậu Miss Grand International 2020 Abena chấm cho đại diện Việt Nam điểm tuyệt đối 10/10, trong khi giám khảo Osmel dành 9,9 điểm. Đây là những mức điểm thuộc nhóm cao của vòng thi.

Ở phần trình diễn thời trang, Hương Giang tiếp tục thay đổi hình ảnh với bộ trang phục thanh lịch, mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt so với phần thi áo tắm trước đó.

Những phát ngôn tạo hiệu ứng trước thềm chung kết

Bên cạnh các phần thi trên sân khấu, Hương Giang còn thu hút sự quan tâm nhờ loạt chia sẻ trong các buổi phỏng vấn. Người đẹp cho rằng điều quan trọng nhất đối với một hoa hậu là sự tự tin và khả năng chấp nhận chính mình.

"Sự tự tin đích thực chỉ thực sự tỏa sáng khi bạn hoàn toàn chấp nhận bản ngã của chính mình", cô chia sẻ.

Hương Giang cũng khẳng định cô không đến cuộc thi để cạnh tranh theo hướng triệt tiêu giá trị của người khác. "Tôi đến đây không phải để tước đoạt đi bất kỳ điều gì của những người phụ nữ khác. Tôi đến đây để tôn vinh và khiến giá trị của phái đẹp trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết", người đẹp nói.

Một trong những điểm giúp Hương Giang được chú ý là việc liên tục thay đổi hình ảnh trong suốt cuộc thi. Từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện, cô gần như xuất hiện với diện mạo khác nhau qua từng ngày.

Khi được hỏi về điều này, đại diện Việt Nam cho biết cô muốn tận dụng sân chơi quốc tế để quảng bá thời trang trong nước. "Đây là cuộc thi mà tôi muốn giới thiệu các nhà thiết kế Việt Nam và cho mọi người thấy ngành thời trang Việt Nam đang phát triển như thế nào", cô chia sẻ.

Chính sự kết hợp giữa câu chuyện cá nhân, khả năng tạo sức hút với khán giả và phong độ ổn định qua các vòng thi đã giúp Hương Giang trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại MGI All Stars 2026, đồng thời mang về thành tích Á hậu 2 cho nhan sắc Việt.