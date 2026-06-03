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[GALLERY] Jun Vũ thăng hạng nhan sắc sau danh xưng 'hot girl trà sữa'

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Jun Vũ thăng hạng nhan sắc sau danh xưng 'hot girl trà sữa'

Từ danh xưng “hot girl trà sữa”, Jun Vũ từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trưởng thành với nhan sắc ngày càng nổi bật.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Jun Vũ)
Jun Vũ là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô được công chúng biết đến từ những bộ ảnh tuổi teen và danh xưng “hot girl trà sữa” cách đây hơn một thập kỷ.
Jun Vũ là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô được công chúng biết đến từ những bộ ảnh tuổi teen và danh xưng “hot girl trà sữa” cách đây hơn một thập kỷ.
Những năm gần đây, nữ diễn viên tập trung xây dựng hình ảnh trưởng thành, theo đuổi phong cách thời trang đa dạng và ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.
Những năm gần đây, nữ diễn viên tập trung xây dựng hình ảnh trưởng thành, theo đuổi phong cách thời trang đa dạng và ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình.
Thiết kế lụa ôm dáng cùng tông màu trung tính làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của Jun Vũ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô thường được đánh giá cao ở khả năng biến hóa giữa vẻ đẹp mong manh và hình ảnh trưởng thành.
Thiết kế lụa ôm dáng cùng tông màu trung tính làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của Jun Vũ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô thường được đánh giá cao ở khả năng biến hóa giữa vẻ đẹp mong manh và hình ảnh trưởng thành.
Gam trắng được Jun Vũ lựa chọn trong nhiều bộ ảnh thời trang. Lối trang điểm nhẹ, mái tóc dài đặc trưng cùng biểu cảm tiết chế giúp cô duy trì dấu ấn riêng giữa nhiều gương mặt trẻ của làng giải trí.
Gam trắng được Jun Vũ lựa chọn trong nhiều bộ ảnh thời trang. Lối trang điểm nhẹ, mái tóc dài đặc trưng cùng biểu cảm tiết chế giúp cô duy trì dấu ấn riêng giữa nhiều gương mặt trẻ của làng giải trí.
Phong cách đời thường của nữ diễn viên hướng đến sự tối giản nhưng vẫn tôn vóc dáng. Thiết kế áo ôm kết hợp quần jeans mang đến hình ảnh trẻ trung, gần gũi hơn so với những lần xuất hiện trên thảm đỏ.
Phong cách đời thường của nữ diễn viên hướng đến sự tối giản nhưng vẫn tôn vóc dáng. Thiết kế áo ôm kết hợp quần jeans mang đến hình ảnh trẻ trung, gần gũi hơn so với những lần xuất hiện trên thảm đỏ.
Góc nghiêng là một trong những lợi thế ngoại hình thường được người hâm mộ nhắc đến khi nói về Jun Vũ. Nữ diễn viên duy trì phong độ nhan sắc ổn định qua nhiều năm, đặc biệt sau khi bước sang tuổi 30.
Góc nghiêng là một trong những lợi thế ngoại hình thường được người hâm mộ nhắc đến khi nói về Jun Vũ. Nữ diễn viên duy trì phong độ nhan sắc ổn định qua nhiều năm, đặc biệt sau khi bước sang tuổi 30.
Thiết kế trắng cắt xẻ giúp tôn tỷ lệ cơ thể cân đối của người đẹp. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo và sự kiện thời trang.
Thiết kế trắng cắt xẻ giúp tôn tỷ lệ cơ thể cân đối của người đẹp. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo và sự kiện thời trang.
Những bộ ảnh theo phong cách nhẹ nhàng, nữ tính xuất hiện ngày càng nhiều trên trang cá nhân của cô.
Những bộ ảnh theo phong cách nhẹ nhàng, nữ tính xuất hiện ngày càng nhiều trên trang cá nhân của cô.
Jun Vũ sinh năm 1995, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như "Tháng năm rực rỡ", "Người bất tử", "Chìa khóa trăm tỷ". Dự án phim ảnh mới nhất của cô là "Song hy lâm nguy", ra rạp vào tháng 4/2026.
Jun Vũ sinh năm 1995, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như "Tháng năm rực rỡ", "Người bất tử", "Chìa khóa trăm tỷ". Dự án phim ảnh mới nhất của cô là "Song hy lâm nguy", ra rạp vào tháng 4/2026.
Mời quý độc giả xem video: "Jun Vũ quảng cáo phim Song hy lâm nguy". Nguồn FB Jun Vũ
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Jun Vũ)
#Jun Vũ #hot girl trà sữa #sắc đẹp #diễn viên

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