Anh Thư có lợi thế gì trước Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê tại The Face Vietnam?

Sau Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê, siêu mẫu Anh Thư chính thức xác nhận ngồi ghế huấn luyện viên The Face Vietnam 2026.

Mentor từng có thí sinh giành chiến thắng The Face Vietnam

Nếu Võ Hoàng Yến là siêu mẫu có nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện các chương trình truyền hình thực tế, H'Hen Niê là hoa hậu sở hữu hình ảnh truyền cảm hứng cùng sức ảnh hưởng rộng rãi, thì Anh Thư lại mang đến lợi thế riêng khi từng dẫn dắt đội chiến thắng tại chính The Face Vietnam.

Theo Tiền Phong, mùa giải năm 2023 được xem là dấu mốc đáng nhớ của nữ siêu mẫu khi học trò Huỳnh Tú Anh giành ngôi Quán quân. Cùng mùa giải, Võ Minh Toại của đội Anh Thư cũng ghi dấu với danh hiệu Á quân.

Việc một đội sở hữu cả Quán quân lẫn Á quân được xem là thành tích nổi bật trong lịch sử chương trình. Kết quả này phần nào cho thấy khả năng xây dựng chiến lược, lựa chọn thí sinh và dẫn dắt đội hình của nữ siêu mẫu trong suốt hành trình cuộc thi.

Trong các chương trình thực tế về người mẫu hiện nay, danh tiếng cá nhân là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, thành tích huấn luyện thực tế vẫn là thước đo có sức nặng khi đánh giá năng lực của một mentor. Đây cũng là lý do sự trở lại của Anh Thư nhận được nhiều sự chú ý.

Sự trở lại của một "chị đại" làng mẫu

Chia sẻ với Harper's Bazaar Việt Nam, Anh Thư cho biết tình cảm của khán giả sau mùa giải trước là một trong những lý do khiến cô quyết định trở lại.

"Đó là động lực để Thư tiếp tục đồng hành cùng chương trình ở mùa giải năm nay", nữ siêu mẫu cho biết.

Nói về hình ảnh của mình tại mùa mới, Anh Thư hài hước nhận xét bản thân ở mùa trước "hơi dữ quá" và dự định sẽ "hiền hiền, nai nai hơn một chút". Dù vậy, cô vẫn khẳng định tinh thần cạnh tranh sẽ không thay đổi.

Khi nhắc đến hai huấn luyện viên còn lại, Anh Thư đánh giá cao cả Võ Hoàng Yến lẫn H'Hen Niê. Theo nữ siêu mẫu, đây đều là những đối thủ giàu kinh nghiệm và có thế mạnh riêng trong cuộc đua năm nay.

Những chia sẻ này phần nào cho thấy mùa giải 2026 nhiều khả năng tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội thi. Đây cũng là yếu tố từng tạo nên sức hút của chương trình trong các mùa trước.

Hành trình hơn hai thập kỷ trong làng giải trí

Trước khi trở thành huấn luyện viên của "The Face Vietnam", Anh Thư đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Cô thuộc thế hệ người mẫu ghi dấu ấn trong giai đoạn phát triển mạnh của làng mốt Việt Nam đầu những năm 2000. Với chiều cao nổi bật cùng phong cách trình diễn chuyên nghiệp, Anh Thư từng xuất hiện thường xuyên trên các sàn diễn lớn và được nhiều khán giả nhớ đến với danh xưng "đệ nhất vedette".

Không dừng lại ở thời trang, Anh Thư còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phim ảnh và truyền hình. Nữ nghệ sĩ tham gia nhiều dự án điện ảnh, phim truyền hình cũng như các chương trình thực tế, qua đó xây dựng được độ nhận diện rộng hơn trong công chúng.

Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp Anh Thư sở hữu góc nhìn đa chiều khi hướng dẫn thí sinh. Trong bối cảnh nghề người mẫu ngày nay không chỉ gắn với sàn diễn mà còn liên quan đến quảng cáo, truyền thông và xây dựng hình ảnh cá nhân, kinh nghiệm tích lũy từ nhiều vai trò khác nhau được xem là một lợi thế.

Cuộc đua cân bằng giữa ba màu sắc khác nhau

Sự xuất hiện của Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê và Anh Thư tạo nên dàn huấn luyện viên có màu sắc khá khác biệt.

Võ Hoàng Yến nhiều năm qua tạo dấu ấn bằng cá tính mạnh, phong cách thẳng thắn và khả năng tạo sức ép trong các thử thách chuyên môn. Trong khi đó, H'Hen Niê được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gần gũi cùng câu chuyện vượt khó truyền cảm hứng.

Anh Thư lại mang đến một lợi thế khác: kinh nghiệm thực chiến từ chính chương trình cùng thành tích đã được kiểm chứng qua mùa giải trước.

Sự khác biệt về phong cách huấn luyện khiến cuộc đua mentor tại The Face Vietnam 2026 trở nên khó dự đoán hơn. Thay vì cạnh tranh đơn thuần bằng độ nổi tiếng, các huấn luyện viên sẽ phải chứng minh khả năng phát hiện, đào tạo và đưa thí sinh tiến sâu trong cuộc thi.

Sau thành công ở mùa 2023, Anh Thư bước vào mùa giải mới với áp lực không nhỏ. Thành tích vô địch từng đạt được vừa là lợi thế, vừa là thước đo cho những kỳ vọng mà khán giả dành cho cô trong hành trình sắp tới.