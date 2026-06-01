Hành trình sắc đẹp nhiều ngã rẽ của cặp song sinh Nam Anh - Nam Em

Sau những dấu mốc khác nhau trong sự nghiệp, cặp song sinh Nam Anh - Nam Em tiếp tục thử sức ở đấu trường nhan sắc năm 2026.

Theo Znews, mới đây, vòng sơ khảo Miss Cosmo TP HCM 2026 thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của cặp chị em song sinh Nam Anh và Nam Em. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật với những dấu mốc khác nhau, cả hai cùng quyết định trở lại đường đua nhan sắc.

Xuất hiện tại vòng sơ khảo, Nam Anh và Nam Em lựa chọn trang phục đồng điệu. Cả hai tham gia phần trình diễn catwalk và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.

Nam Anh cho biết cô trở lại đấu trường sắc đẹp sau ba năm rèn luyện, với mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành và hoàn thiện hơn. Trong khi đó, Nam Em thừa nhận sự xuất hiện của mình có thể tạo ra những ý kiến trái chiều nhưng vẫn quyết định nắm bắt cơ hội mới.

Nam Anh và Nam Em (phải) góp mặt trong vòng sơ khảo Miss Cosmo TP HCM 2026. Ảnh: Znews.

"Trong cuộc sống, chúng ta có thể sẽ gặp thất bại, vấp ngã, nhưng không thể cứ nằm đó đợi người đến cứu. Chúng ta phải tìm cách tự đứng dậy, bước ra khỏi đó. Tôi tin rằng một cánh cửa đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra, và cánh cửa đó ở đây", Nam Em chia sẻ tại vòng sơ khảo.

Trước khi cùng góp mặt tại Miss Cosmo TP HCM 2026, Nam Anh và Nam Em đã trải qua những hành trình rất khác nhau trên các đấu trường sắc đẹp.

Nam Anh: Từ người mẫu đến những lần lỡ hẹn vương miện

Nam Anh tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô được biết đến khi đăng quang Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, lọt top 9 chương trình The Face và vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Best Face tại cuộc thi này.

Dù chưa một lần chạm tay tới vương miện ở các đấu trường nhan sắc, Nam Anh cho biết những thất bại mang lại cho cô nhiều bài học hơn là sự tiếc nuối.

Trong cuộc phỏng vấn với Người Lao Động, khi được hỏi có "cay cú" vì không chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp hay không, Nam Anh thẳng thắn bày tỏ: "Không cay cú nhưng có buồn chứ.

Khi dồn mọi tài lực cho một cuộc đấu mà bạn không có được thành tựu như mong muốn, cảm xúc thất vọng cũng dễ hiểu mà. Tham gia một cuộc chơi, tôi chắc chắn muốn mình là người chiến thắng. Nhưng hơn hết, tôi học được nhiều thứ từ thất bại của mình".

Người đẹp cho rằng giá trị lớn nhất của mỗi cuộc thi không nằm ở danh hiệu mà ở hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

"Tôi không được vinh danh với chiếc vương miện đội trên đầu nhưng tôi có chiếc vương miện trong lòng cho chính mình. Tôi đã chiến thắng những nghi ngại, lo lắng của chính mình và tôi xứng đáng với chiếc vương miện đó", Nam Anh chia sẻ.

Nam Anh. Ảnh: FB Nam Anh.

Nam Anh cũng tiết lộ cô đến với các cuộc thi sắc đẹp từ sự tò mò khi chứng kiến em gái theo đuổi con đường này.

"Tôi trước đây không nghĩ đến chuyện thi hoa hậu. Tôi chỉ biết đến thế giới hoa hậu qua em gái Nam Em của mình. Và gia đình luôn ngăn cản tôi dấn thân vào thế giới này. Tôi tò mò không hiểu vì sao nên tôi quyết tâm đi thi nhan sắc để giải mã chính những thắc mắc của mình", cô nói.

Nam Em và những dấu ấn nổi bật trên đấu trường nhan sắc

Theo Tiền Phong, Nam Em bắt đầu hành trình thi sắc đẹp từ năm 2014 khi tham gia Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18. Dù góp mặt trong đêm chung kết, cô chưa giành được thành tích nổi bật.

Một năm sau, Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và nhận thêm giải thưởng Người đẹp tài năng. Danh hiệu này giúp cô được đặc cách vào vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tại cuộc thi, Nam Em dừng chân ở Top 10.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1996 khi cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth. Với phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi, Nam Em lọt Top 8 chung cuộc. Đây được xem là một trong những thành tích nổi bật của đại diện Việt Nam tại đấu trường này ở thời điểm đó.

Nam Em. Ảnh: VOV.

Sau Miss Earth, Nam Em tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên và người mẫu. Dù vậy, các cuộc thi sắc đẹp vẫn là dấu ấn gắn liền với tên tuổi của cô.

Năm 2022, Nam Em bất ngờ ghi danh Miss World Vietnam vào phút chót. Trước nhiều đối thủ trẻ tuổi hơn, người đẹp vẫn duy trì sức hút đáng kể và góp mặt trong Top 10 chung cuộc.

Dù không giành được thành tích cao hơn, lần trở lại này được xem là cột mốc cho thấy sự bền bỉ của Nam Em với các sân chơi nhan sắc sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Từ những cuộc thi riêng lẻ cho đến lần cùng xuất hiện tại Miss Cosmo TP HCM 2026, Nam Anh và Nam Em đã có hơn một thập kỷ gắn với các sân chơi sắc đẹp theo những cách khác nhau.

Nam Anh và Nam Em. Ảnh: FB Nam Anh.

Một người bước vào thế giới hoa hậu từ sự tò mò, người còn lại sớm ghi dấu ấn bằng thành tích quốc tế. Dù từng trải qua những giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp, cả hai hiện cùng đứng trước cơ hội làm mới hình ảnh tại Miss Cosmo TP HCM 2026.

Kết quả ở những vòng thi tiếp theo sẽ cho thấy liệu lần tái xuất này có trở thành dấu mốc mới trong hành trình nhan sắc của cặp chị em song sinh hay không.