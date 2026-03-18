Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau ồn ào văng tục với tài xế

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, đồng thời coi đây là bài học lớn cho bản thân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi, thừa nhận đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói.

“Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm”, anh viết.

Không chỉ gửi lời xin lỗi công khai, Minh Khang còn trực tiếp gửi lời xin lỗi đến tài xế liên quan, đồng thời bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Anh cho rằng đây là “bài học lớn” giúp bản thân nhìn nhận lại cách hành xử, đặc biệt trong những tình huống thiếu kiểm soát do rượu bia.

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi về ồn ào văng tục với tài xế. Ảnh: FB Khang Le

Nam nhạc sĩ cũng cho biết sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân trong một chuyến đi. Theo anh, nếu cảm thấy bị xúc phạm, tài xế hoàn toàn có quyền phản ánh lên nền tảng dịch vụ để được bảo vệ. Tuy nhiên, việc đoạn clip bị đăng tải công khai trên mạng xã hội đã khiến câu chuyện lan rộng, kéo theo nhiều ý kiến tiêu cực nhắm vào cá nhân và gia đình anh.

Vì lý do đó, Minh Khang cho biết đã phản ánh sự việc với ứng dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân. Đồng thời, anh khẳng định sẽ hạn chế sử dụng rượu bia trong tương lai để tránh những hành vi thiếu kiểm soát tương tự.

“Trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cá nhân tôi đã nhận ra sai sót và xem đây là bài học lớn. Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình”, anh chia sẻ thêm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế công nghệ bị hành khách có lời lẽ gay gắt, thậm chí bị cho là dọa dẫm. Nhiều người nhận ra người đàn ông trong clip được cho là Minh Khang – chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh. Trong những ngày đầu xảy ra ồn ào nam nhạc sĩ giữ im lặng khiến dư luận càng thêm chú ý và bàn tán. Trang cá nhân của nam nhạc sĩ cũng liên tục nhận nhiều bình luận tiêu cực, thả biểu tượng phẫn nộ. Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhạc sĩ Minh Khang từng là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng…

Minh Khang kết hôn với siêu mẫu Thúy Hạnh vào năm 2006. Nhiều năm qua cặp đôi luôn được nhắc đến như một trong những gia đình hạnh phúc của showbiz Việt. Cặp đôi và 2 con gái sống trong căn biệt thự trắng hàng chục tỷ đồng.

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Thúy Hạnh ngày càng mặn mà, hôn nhân viên mãn bên Minh Khang

Người mẫu Thúy Hạnh có cuộc sống hạnh phúc bên nhạc sĩ Minh Khang và hai con gái. Cô còn gây chú ý nhờ vẻ ngoài quyến rũ, không tuổi.

Người mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang kết hôn năm 2006. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm gắn bó.
Minh Khang luôn ủng hộ vợ trong công việc. Anh từng đưa cả gia đình ra rạp xem phim để cổ vũ Thúy Hạnh khi cô xuất hiện trong một phân đoạn của bộ phim “Cải mả”.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hai con gái xinh như mộng của cựu mẫu Bùi Thuý Hạnh

Cựu người mẫu Bùi Thuý Hạnh khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh mới của hai con gái Suli và Suti.

Trong loạt ảnh được Bùi Thuý Hạnh đăng tải, hai con gái của cô: Suli (tên thật là Gia Hân, sinh năm 2007) và Suti (tên thật là Gia An, sinh năm 2008) diện váy xanh ngọc nền nã, tạo dáng bên nhau đầy tự nhiên.
Cả hai khoe vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin và thần thái riêng.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Con gái siêu mẫu Thuý Hạnh "lột xác" thành thiếu nữ xinh đẹp

Con gái Thúy Hạnh - Suti không chỉ giảm cân thành công mà còn trở nên tự tin, xinh đẹp, thường xuyên gây bất ngờ khi xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện.

Suti, tên thật là Lê Gia An, con gái út của cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang, từng là cái tên được công chúng biết đến qua chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" vào năm 2015. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Thời điểm đó, hình ảnh Suti gắn liền với vẻ ngoài mũm mĩm, đáng yêu nhưng chưa thực sự nổi bật. Có giai đoạn, Suti đạt mốc 64kg. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh
Xem chi tiết

