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[GALLERY] Mỹ nhân sở hữu nụ cười triệu view Hương Liên giờ ra sao?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Mỹ nhân sở hữu nụ cười triệu view Hương Liên giờ ra sao?

Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đồng thời duy trì hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Sau khi kết hôn, Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Sau khi kết hôn, Hương Liên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Trong không gian riêng tư tại nhà, cặp đôi thoải mái khiêu vũ cùng nhau, thu hút sự quan tâm của người theo dõi. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Trong không gian riêng tư tại nhà, cặp đôi thoải mái khiêu vũ cùng nhau, thu hút sự quan tâm của người theo dõi. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Liên và chồng diện áo dài đồng điệu. Cặp đôi lựa chọn phong cách trẻ trung, hiện đại. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Liên và chồng diện áo dài đồng điệu. Cặp đôi lựa chọn phong cách trẻ trung, hiện đại. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Vợ chồng Hương Liên thực hiện bộ ảnh gia đình trong không gian sang trọng. Người đẹp diện áo dài trắng nền nã, trong khi ông xã xuất hiện lịch lãm. Thú cưng cũng góp mặt như một thành viên đặc biệt của gia đình. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Vợ chồng Hương Liên thực hiện bộ ảnh gia đình trong không gian sang trọng. Người đẹp diện áo dài trắng nền nã, trong khi ông xã xuất hiện lịch lãm. Thú cưng cũng góp mặt như một thành viên đặc biệt của gia đình. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Sau đám cưới, Hương Liên vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Những hình ảnh du lịch, khám phá nhiều địa điểm mới tiếp tục giúp cô giữ sức hút với người hâm mộ. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Sau đám cưới, Hương Liên vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Những hình ảnh du lịch, khám phá nhiều địa điểm mới tiếp tục giúp cô giữ sức hút với người hâm mộ. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Bên cạnh cuộc sống gia đình, Hương Liên mở rộng hoạt động nghệ thuật bằng việc tham gia diễn xuất. Cô đảm nhận vai Linh Anh trong phim truyền hình "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Ảnh: FB Hương Liên.
Bên cạnh cuộc sống gia đình, Hương Liên mở rộng hoạt động nghệ thuật bằng việc tham gia diễn xuất. Cô đảm nhận vai Linh Anh trong phim truyền hình "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu. Ảnh: FB Hương Liên.
Giới thiệu về nhân vật, Hương Liên chia sẻ: “Em Hương Liên trong một phiên bản khác mang tên Linh Anh – một cô gái tham gia cuộc thi nhan sắc. Bộ phim Lời hứa đầu tiên phát sóng lúc 20h các ngày thứ Năm, thứ Sáu trên VTV3 từ ngày 16/4". Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Giới thiệu về nhân vật, Hương Liên chia sẻ: “Em Hương Liên trong một phiên bản khác mang tên Linh Anh – một cô gái tham gia cuộc thi nhan sắc. Bộ phim Lời hứa đầu tiên phát sóng lúc 20h các ngày thứ Năm, thứ Sáu trên VTV3 từ ngày 16/4". Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
Nhan sắc của Hương Liên tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm. Người đẹp theo đuổi phong cách trưởng thành, thanh lịch với những thiết kế tôn vóc dáng cân đối. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Nhan sắc của Hương Liên tiếp tục là chủ đề nhận được sự quan tâm. Người đẹp theo đuổi phong cách trưởng thành, thanh lịch với những thiết kế tôn vóc dáng cân đối. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Ở đời thường, Hương Liên ưu tiên các trang phục mang gam màu nhẹ nhàng. Hình ảnh nữ tính cùng phong cách sống kín đáo giúp cô duy trì lượng người theo dõi ổn định trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Ở đời thường, Hương Liên ưu tiên các trang phục mang gam màu nhẹ nhàng. Hình ảnh nữ tính cùng phong cách sống kín đáo giúp cô duy trì lượng người theo dõi ổn định trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Instagram Hương Liên.
Xem video: "Hương Liên trổ tài cắm hoa". Nguồn FB Hương Liên.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Hương Liên #diễn viên #người mẫu #showbiz Việt #nụ cười

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