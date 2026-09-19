Threads tung loạt công cụ mới để hút người làm podcast

Threads đang mở rộng hướng phát triển khi bổ sung một loạt công cụ dành riêng cho podcast, thay vì chỉ tập trung vào các bài đăng dạng văn bản. Meta cho phép nhà sáng tạo chia sẻ nội dung âm thanh theo cách trực quan hơn, đồng thời cung cấp dữ liệu về lượng truy cập mà Threads mang lại cho từng chương trình. Động thái này cho thấy nền tảng đang muốn trở thành một kênh phân phối nội dung quan trọng đối với các podcaster, thay vì chỉ là nơi đăng những đoạn giới thiệu hoặc đường dẫn bên ngoài.

Threads bổ sung transcript và các đoạn trích dẫn để người dùng theo dõi nội dung podcast ngay trên bảng tin.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là khả năng hiển thị bản ghi nội dung podcast ngay trên bài đăng. Khi nhà sáng tạo chia sẻ một tập podcast, người dùng có thể đọc phần nội dung được chuyển thành văn bản thay vì phải bật âm thanh để theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện. Tính năng này đặc biệt phù hợp với thói quen lướt mạng xã hội trong trạng thái tắt tiếng, đồng thời giúp người dùng nhanh chóng nắm được chủ đề trước khi quyết định nghe đầy đủ. Threads cũng cho phép hiển thị các đoạn trích dẫn theo thời gian thực và cung cấp tùy chọn nghe thử một phần nội dung ngay từ bài đăng.

Meta còn bổ sung khả năng nhận diện và gắn thẻ những khách mời xuất hiện trong podcast, qua đó giúp nội dung tiếp cận thêm nhóm người theo dõi liên quan. Người dùng Threads cũng có thể lưu lại những tập podcast mà họ quan tâm để nghe sau, thay vì phải lập tức chuyển sang một nền tảng khác. Với những người có lịch trình bận rộn, tính năng này giúp Threads đóng vai trò như một điểm trung gian giữa thời điểm phát hiện nội dung và lúc thực sự thưởng thức chương trình.

Ở phía nhà sáng tạo, thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở hệ thống Analytics. Thay vì chỉ quan tâm đến lượng tương tác của một bài đăng, Threads cung cấp thêm dữ liệu về số lượt nhấp vào đường dẫn podcast, số người lưu tập và mức độ tương tác với từng đoạn trích dẫn. Những dữ liệu này có thể giúp podcaster xác định nội dung nào thu hút sự chú ý và lượng người dùng mà Threads thực sự đưa đến nền tảng lưu trữ podcast. Threads cũng có thể gửi thông báo đến người dùng khi chương trình họ theo dõi phát hành tập mới, giúp duy trì kết nối giữa nhà sáng tạo và khán giả.

Hệ thống Analytics mới giúp nhà sáng tạo theo dõi lượng truy cập và tương tác mà podcast nhận được từ Threads.

Việc Threads tăng cường hỗ trợ podcast diễn ra trong bối cảnh nội dung âm thanh ngày càng được phân phối trên nhiều nền tảng. Một tập podcast có thể được chuyển thành video, đoạn ngắn hoặc trích dẫn để xuất hiện trên TikTok, Reels, YouTube và các mạng xã hội khác. Trong mô hình này, mạng xã hội không nhất thiết phải lưu trữ toàn bộ chương trình mà có thể trở thành nơi phát hiện nội dung và dẫn người dùng đến nền tảng nghe podcast. Threads đang tìm cách chiếm một vị trí trong chuỗi phân phối đó bằng cách giảm số bước từ lúc người dùng nhìn thấy nội dung đến khi họ quyết định nghe.

Với Meta, podcast còn là một định dạng có khả năng tạo ra nhiều loại nội dung khác nhau từ cùng một chương trình, qua đó tăng thời gian tương tác trên nền tảng. Threads từng được định vị chủ yếu quanh những cuộc trò chuyện ngắn bằng văn bản, nhưng việc bổ sung các công cụ dành cho âm thanh cho thấy nền tảng đang tiếp tục mở rộng phạm vi nội dung. Nếu các tính năng mới giúp podcaster đo lường rõ ràng lượng khán giả được chuyển đổi từ Threads, nền tảng này có thể trở thành một mắt xích đáng chú ý hơn trong chiến lược phát triển podcast của các nhà sáng tạo.