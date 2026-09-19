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[INFOGRAPHIC] Huawei Pura X View lạ mắt với dáng “béo lùn”

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Huawei Pura X View lạ mắt với dáng “béo lùn”

Huawei Pura X View gây chú ý với thân máy rộng, màn hình 16:9,5, chip Kirin 9030S, pin 7.000 mAh và giá tại Việt Nam khoảng 26–28 triệu đồng.

Thiên Trang
dien-thoai-beo-lun.jpg
#Huawei #Pura X View #smartphone #kỹ thuật số #điện thoại di động #thiết kế

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