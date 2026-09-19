[INFOGRAPHIC] Huawei Pura X View lạ mắt với dáng “béo lùn”

Huawei Pura X View gây chú ý với thân máy rộng, màn hình 16:9,5, chip Kirin 9030S, pin 7.000 mAh và giá tại Việt Nam khoảng 26–28 triệu đồng.
Honda Việt Nam vừa ra mắt Sh mode 2027 với thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.
Honda Việt Nam vừa ra mắt Sh mode 2027 với thiết kế được tinh chỉnh, bổ sung một số tiện ích mới và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4.
Threads bổ sung transcript, nghe thử, lưu tập và công cụ phân tích, mở rộng vai trò của mạng xã hội trong việc quảng bá và kéo người dùng đến podcast.
AI từng giúp người dùng tái tạo giọng nói, hình ảnh người đã mất, nhưng Trung Quốc đang siết dịch vụ nhân hóa vì lo ngại lệ thuộc cảm xúc và hệ lụy tâm lý.
Matt Mullenweg chỉ rời ghế CEO Automattic khoảng 33 giờ trước khi trở lại, còn HĐQT thực hiện quyết định ban đầu đã lần lượt rời vị trí.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ có 3 ngày để vá lỗ hổng.
Mitsubishi đang lên kế hoạch tái gia nhập phân khúc bán tải tại thị trường Mỹ và hợp tác với Nissan, được cho là sẽ chia sẻ nền tảng với Nissan Frontier.
Shengyu Liu cho rằng AI có thể viết và tối ưu kernel giỏi ngang, thậm chí vượt anh trong 6-12 tháng tới, nhưng anh vẫn tiếp tục cải tiến công nghệ này mỗi ngày.
Tốc độ tải file lên Google Drive phụ thuộc vào mạng, thiết bị và ứng dụng. Một số thiết lập đơn giản có thể giúp rút ngắn thời gian chờ.
Mức giá 64,99 triệu đồng khiến iPhone Duo gây chú ý, nhưng màn hình gập, bản lề và cấu trúc linh kiện mới là những yếu tố đẩy chi phí lên cao.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.
Mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 2027 vừa được công bố cho thị trường Mỹ, bổ sung tính năng SmartAccess cải tiến và ghế sau thông gió, giá bán tăng tới 1.565 USD.
Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.
Bản vá lỗi định kỳ lập kỷ lục cho thấy hiệu suất của các công cụ AI tìm lỗ hổng bảo mật và cũng cho thấy Hệ điều hành Windows của Microsoft đầy rẫy nguy cơ.
Một chủ đại lý xe cũ tại Mỹ mới đây đã thừa nhận nhập khẩu túi khí giả từ Trung Quốc để bán dưới dạng phụ tùng chính hãng cho những chiếc ôtô của Honda.
Cuộc tranh luận về AI đang chuyển từ câu chuyện an toàn sang cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung, khi hai bên đều muốn kiểm soát rủi ro nhưng không muốn chậm bước.
BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).
Từ củ sạc nhanh đến sạc dự phòng, 4 món Baseus nhỏ gọn, dễ mang the và cực kỳ hữu ích.
Một bức ảnh 100 pixel được các nhà vật lý Trung Quốc truyền tải đồng thời qua 100 kênh khác nhau nhờ vào hiện tượng vướng víu lượng tử.
OMODA & JAECOO tiếp tục ghi dấu ấn tại thị trường Anh với 3 mẫu xe gồm Jaecoo J7, J5 và Omoda C5 đều nằm trong Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 8/2026.