Loại quả xưa "rẻ bèo" nay đắt hơn thịt vẫn hút khách thành phố

Kinh doanh

Từ loại quả dân dã ở quê, trám đen nay trở thành đặc sản lên tới hơn 200.000 đồng/kg, được dân thành phố ưa chuộng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước kia, quả trám đen từng là loại nông sản quen thuộc, rẻ bèo ở các vùng quê trung du và miền núi. Nhưng nay, loại quả dân dã này đã trở thành đặc sản được nhiều người sành ăn tại Hà Nội săn tìm. Ảnh: Internet
Giá bán trám đen trên thị trường có thời điểm dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg, thậm chí loại trám ngon, quả to, dày cùi còn khan hàng. Ảnh: Báo dân tộc &amp; phát triển
Theo các tiểu thương tại chợ Long Biên, chợ Nghĩa Tân hay các cửa hàng thực phẩm sạch, cứ vào mùa thu hoạch (khoảng tháng 8 – tháng 10 hằng năm), trám đen luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Ảnh: Internet
Nhiều khách hàng đặt mua từ trước, nhất là loại trám muối chín tới, dùng để kho cá, nấu canh hoặc làm món trám nhồi thịt. Ảnh: Vietnamnet
Trám đen được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị bùi, béo, ngậy mà không loại quả nào có được. Ảnh: Facebook
Chị Hoàng Thảo (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Ngày xưa về quê Tuyên Quang, trám rụng đầy sân, trẻ con ăn chơi. Giờ lên Hà Nội muốn mua lại phải đặt trước, giá cao nhưng vẫn không ngại vì quá nhớ vị xưa". Ảnh: Sasaiki
Bên cạnh quả tươi, nhiều cơ sở còn chế biến trám thành các sản phẩm như trám muối, trám kho thịt, trám nhồi cá hoặc sấy khô để bảo quản lâu dài. Ảnh: Facebook
Bên cạnh quả tươi, nhiều cơ sở còn chế biến trám thành các sản phẩm như trám muối, trám kho thịt, trám nhồi cá hoặc sấy khô để bảo quản lâu dài. Ảnh: Facebook
Trám ngâm ăn cùng cơm nóng, cháo hoặc kho thịt đều ngon. Nước mắm ngâm trám có thể tận dụng kho thịt hoặc chấm rau luộc. Ảnh: Facebook
