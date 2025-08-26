Bánh trung thu đặc biệt "cờ đỏ sao vàng" hút khách

Hà Nội

Kinh doanh

Bánh tạo hình độc đáo với cờ đỏ sao vàng, bản đồ chữ S trở thành mặt hàng hút khách trong mùa trung thu năm nay.

Hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tiệm bánh ra mắt nhiều mẫu bánh trung thu mang hình cờ đỏ sao vàng, thu hút đông đảo khách hàng. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
Ngoài hình cờ đỏ sao vàng còn có bánh trung thu hình bản đồ chữ S, thấm đẫm tinh thần yêu nước. Ảnh: FB Sana - The Gift From Nature
Mỗi chiếc bánh độc đáo này giá từ 40.000 - 250.000 đồng, tùy kích thước. Ảnh: FB GaTo Đức Hiếu
Mẫu bánh trung thu này có vỏ màu đỏ nổi bật với sao vàng 5 cánh ở giữa và nhân. Ảnh: Facebook
Dù đắt hơn các mẫu bánh thông thường nhưng bánh trung thu cờ đỏ sao vàng vẫn hút khách. Ảnh: Facebook
Mỗi hộp bánh trọng lượng từ 150-300 gram, đa dạng loại nhân như thập cẩm, cốm dừa, đậu xanh, mè đen, lá dứa. Ảnh: Facebook
Không khó để bắt gặp những bài rao nhận đặt bánh trung thu yêu nước. Ảnh chụp màn hình
Mỗi chiếc bánh được chế tác tỉ mỉ, mang sắc đỏ của quốc kỳ cùng ngôi sao vàng rực rỡ, ẩn chứa bên trong là những hương vị đa dạng và giàu bản sắc. Ảnh: Facebook
Bánh đủ các loại nhân cho khách lựa chọn. Ảnh: Facebook
