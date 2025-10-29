Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Bei hóa thân tướng Liên Quân, nhan sắc “gây bão” mạng

Số hóa

Quỳnh Bei hóa thân tướng Liên Quân, nhan sắc “gây bão” mạng

Màn cosplay Azzen’Ka mới nhất của Quỳnh Bei khiến cộng đồng mạng trầm trồ, khẳng định sức hút “không đối thủ” của hot TikToker đình đám.

Thiên Trang (TH)
Từ khi nổi tiếng với loạt video vũ đạo cuốn hút, Quỳnh Bei luôn giữ vững phong độ với phong cách bí ẩn “giấu mặt”.
Từ khi nổi tiếng với loạt video vũ đạo cuốn hút, Quỳnh Bei luôn giữ vững phong độ với phong cách bí ẩn “giấu mặt”.
Khi công khai nhan sắc thật, cô nhanh chóng chứng minh mình không chỉ có tài năng mà còn cực kỳ xinh đẹp.
Khi công khai nhan sắc thật, cô nhanh chóng chứng minh mình không chỉ có tài năng mà còn cực kỳ xinh đẹp.
Mới đây, màn cosplay tướng Azzen’Ka trong Liên Quân Mobile giúp cô nàng gây bão toàn mạng xã hội.
Mới đây, màn cosplay tướng Azzen’Ka trong Liên Quân Mobile giúp cô nàng gây bão toàn mạng xã hội.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, video đã đạt gần 2 triệu lượt xem cùng hơn 120 nghìn lượt thích.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, video đã đạt gần 2 triệu lượt xem cùng hơn 120 nghìn lượt thích.
Người hâm mộ liên tục khen ngợi: “Slay quá chị ơi!”, “Xinh thế này sao chịu nổi!”.
Người hâm mộ liên tục khen ngợi: “Slay quá chị ơi!”, “Xinh thế này sao chịu nổi!”.
Nhiều game thủ còn nói đùa rằng muốn chơi ngay vị tướng này chỉ vì Quỳnh Bei quá đẹp.
Nhiều game thủ còn nói đùa rằng muốn chơi ngay vị tướng này chỉ vì Quỳnh Bei quá đẹp.
Trước đó, cô từng hóa thân nhiều nhân vật khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính và đều thành công.
Trước đó, cô từng hóa thân nhiều nhân vật khác nhau, từ dịu dàng đến cá tính và đều thành công.
Dù ở phong cách nào, Quỳnh Bei vẫn luôn khiến cộng đồng game thủ phải thốt lên: “Đỉnh của chóp!”.
Dù ở phong cách nào, Quỳnh Bei vẫn luôn khiến cộng đồng game thủ phải thốt lên: “Đỉnh của chóp!”.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Quỳnh Bei #Liên Quân Mobile #Azzen’Ka #cosplay #hot TikToker #nhan sắc đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT