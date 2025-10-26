Hà Nội

Card Coder game thẻ bài mới cho phép tự thiết kế quân bài

Số hóa

Card Coder game thẻ bài mới cho phép tự thiết kế quân bài

Card Coder mang đến trải nghiệm roguelike độc đáo khi người chơi được tự tạo kỹ năng, hình ảnh và chiến thuật cho từng lá bài, hiện có demo trên Steam.

Thiên Trang (TH)
Card Coder là tựa game thẻ bài roguelike mới cho phép người chơi tự thiết kế từng lá bài theo ý muốn.
Không chỉ chọn hiệu ứng, điều kiện và mục tiêu, game thủ còn được đặt tên và tùy chỉnh hình ảnh minh họa.
Game được phát triển bởi Prof. Scherer và hiện đã có bản demo trải nghiệm trên Steam.
Cơ chế gameplay chiến thuật mở giúp Card Coder khác biệt so với các game thẻ bài truyền thống.
Hệ thống tự động cân bằng bằng cách tính toán chi phí năng lượng dựa trên hiệu ứng lá bài.
Người chơi có thể sắp xếp bài ở bất kỳ vị trí nào trên bàn để tạo chiến thuật đa dạng.
Chiến thắng kẻ địch sẽ mở khóa hiệu ứng mới, nâng cấp bài cũ và mang lại trải nghiệm sáng tạo.
Card Coder hứa hẹn là lựa chọn lý tưởng cho game thủ yêu thích cá nhân hóa và thử nghiệm chiến lược.
Thiên Trang (TH)
