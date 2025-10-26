Card Coder game thẻ bài mới cho phép tự thiết kế quân bài

Card Coder mang đến trải nghiệm roguelike độc đáo khi người chơi được tự tạo kỹ năng, hình ảnh và chiến thuật cho từng lá bài, hiện có demo trên Steam.
Tesla triệu hồi hơn 63.000 Cybertruck vì đèn đỗ xe quá sáng gây chói, lỗi được khắc phục bằng cập nhật phần mềm OTA, không cần thay phần cứng.
Từng là biểu tượng xa xỉ của giới thượng lưu, Vertu vừa ra mắt điện thoại Agent Q với thiết kế thủ công từ da cá sấu và trợ lý AI cao cấp.
Tử vi cho thấy tháng 11 là thời điểm bùng nổ tài vận. 4 con giáp này không chỉ được quý nhân trợ lực mà còn có cơ hội đột phá lớn về tiền bạc và sự nghiệp.
Giữa không gian xanh mát, ngôi nhà vườn trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn, giúp gia chủ tận hưởng bầu không khí trong lành.
Tại khu vực Pokrovsk, quân đội Ukraine đã ghi nhận vụ phá hủy hệ thống robot chiến đấu Kurier của Nga đầu tiên, bằng một cuộc tấn công UAV FPV.
Bức tranh sàn khảm có họa tiết hoa, động vật và các yếu tố hình học được làm từ các khối khảm đen, đỏ và trắng, có thể là sàn của nhà thờ hoặc nhà nguyện.
Leedsichthys là một trong những loài cá khổng lồ nhất từng tồn tại trong đại dương, sống vào kỷ Jura cách đây khoảng 165 triệu năm.
Chỉ vài tháng sau khi chi hàng trăm triệu đô để tuyển kỹ sư AI từ OpenAI và Google, Meta lại gây sốc khi cắt giảm 600 nhân sự trong nhóm Superintelligence Labs.
Cặp đôi Đình Tú – Ngọc Huyền tung bộ ảnh cưới độc đáo, được thực hiện ngay tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi cả hai gắn bó với nghề.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/10, Nhân Mã được quý nhân chú ý nhưng tận dụng được hay không là do bạn. Bạch Dương đừng viển vông
Ba chiếc quan tài gỗ độc đáo đã được phát hiện trong sân của lăng mộ Padiaménopé, ước tính có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi.
Plotosaurus là một trong những loài bò sát biển nhanh và linh hoạt nhất cuối kỷ Phấn trắng, được xem là “chiếc tàu ngầm sống” của đại dương cổ.
Ngoài tòa nhà 27 tầng được định giá 2 tỷ USD ở Mumbai, gia đình Ambani còn sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khác.
Vicky Phương Vân - con gái Hồng Đào vừa đón tuổi 29, mang nét mặt của mẹ, nụ cười rạng rỡ của bố.
Với kiến trúc bê tông hiện đại được bao phủ bởi thiên nhiên tươi tốt, ngôi nhà tạo nên sự tương phản hài hòa và một ốc đảo xanh mát giữa lòng đô thị.
Ducati Monster thế hệ tiếp theo chuyển sang nền tảng động cơ 890 V2 mới nhất cho năm 2026, với những ưu điểm vượt trội về giảm trọng lượng nhưng kém mạnh hơn.
Chiến thuật bóp nghẹt dần dần hiện nay của Nga, đang dần bào mòn hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ba cụm quân lớn của Nga đã tạo thành ba vòng vây ở ba mặt trận.
Sau nhiều đồn đoán, Samsung cuối cùng đã chính thức ra mắt kính thực tế hỗn hợp Galaxy XR nhằm cạnh tranh với Vision Pro của Apple.
Lâm Vỹ Dạ xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm hồng khoét ngực sâu. Việt Hương và Hồng Đào mặc trang phục đồng điệu trong bộ ảnh quảng bá phim.
Được ví như “vua dưỡng gan”, Kombucha mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên uống loại đồ uống lên men này.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán mang mệnh phú quý, được thần Tài nâng đỡ nên sự nghiệp, tài vận đều hanh thông.