Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ coser Việt gây “bão mạng” với góc chụp táo bạo khiến fan ngẩn ngơ

Số hóa

Nữ coser Việt gây “bão mạng” với góc chụp táo bạo khiến fan ngẩn ngơ

Cisnegro, nữ coser Việt trẻ tuổi đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mới “đốt mắt”, chỉ cần một góc zoom cận cũng đủ khiến game thủ “gục ngã”.

Thiên Trang (TH)
Cosplay đang trở thành trào lưu sôi động tại Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ và cộng đồng game thủ.
Cosplay đang trở thành trào lưu sôi động tại Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ và cộng đồng game thủ.
Giữa làn sóng đó, nữ coser Cisnegro nổi bật với phong cách táo bạo, quyến rũ và đầy bí ẩn.
Giữa làn sóng đó, nữ coser Cisnegro nổi bật với phong cách táo bạo, quyến rũ và đầy bí ẩn.
Mỗi bộ ảnh của cô đều được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp trang phục, ánh sáng và thần thái để tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Mỗi bộ ảnh của cô đều được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp trang phục, ánh sáng và thần thái để tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Trong bộ ảnh mới nhất, Cisnegro gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật có mái tóc tím và đôi mắt xanh lá cuốn hút.
Trong bộ ảnh mới nhất, Cisnegro gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật có mái tóc tím và đôi mắt xanh lá cuốn hút.
Cô không chọn cách phô diễn toàn cảnh mà tập trung vào chi tiết nhỏ, đặc biệt là ánh mắt và đôi môi.
Cô không chọn cách phô diễn toàn cảnh mà tập trung vào chi tiết nhỏ, đặc biệt là ánh mắt và đôi môi.
Chỉ một góc chụp cận cũng đủ khiến bài đăng của cô lan tỏa chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích.
Chỉ một góc chụp cận cũng đủ khiến bài đăng của cô lan tỏa chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích.
Nhiều fan nhận xét đây là bộ ảnh cosplay “nóng” nhất thời gian gần đây, vừa nghệ thuật vừa gợi cảm.
Nhiều fan nhận xét đây là bộ ảnh cosplay “nóng” nhất thời gian gần đây, vừa nghệ thuật vừa gợi cảm.
Cisnegro đang chứng minh rằng cosplay Việt hoàn toàn có thể đạt tầm quốc tế khi biết khai thác đúng cảm xúc và góc nhìn.
Cisnegro đang chứng minh rằng cosplay Việt hoàn toàn có thể đạt tầm quốc tế khi biết khai thác đúng cảm xúc và góc nhìn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#cosplay Việt #Cisnegro #coser nữ #ảnh cosplay #góc chụp táo bạo #hình ảnh nghệ thuật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT