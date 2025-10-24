Hà Nội

Sony ra mắt tay cầm PS5 nghệ thuật nhất lịch sử

Số hóa

Sony ra mắt tay cầm PS5 nghệ thuật nhất lịch sử

DualSense Ghost of Yotei Black Limited Edition khiến cộng đồng game thủ trầm trồ với thiết kế như tác phẩm tranh thủy mặc Nhật Bản, tinh tế đến từng chi tiết.

Thiên Trang (TH)
Sony một lần nữa chứng minh họ không chỉ làm công nghệ, mà còn làm nghệ thuật với tay cầm DualSense Ghost of Yotei.
Sony một lần nữa chứng minh họ không chỉ làm công nghệ, mà còn làm nghệ thuật với tay cầm DualSense Ghost of Yotei.
Ngay từ vỏ hộp, người chơi đã được chiêm ngưỡng một “bức tranh sống” với ngọn núi Yotei, cáo, đền Torii và nét mực sumi-e đầy tinh tế.
Ngay từ vỏ hộp, người chơi đã được chiêm ngưỡng một “bức tranh sống” với ngọn núi Yotei, cáo, đền Torii và nét mực sumi-e đầy tinh tế.
Phiên bản Black mang tông trầm mạnh mẽ, trong khi bản Gold phản chiếu ánh sáng như một bộ giáp samurai rực rỡ.
Phiên bản Black mang tông trầm mạnh mẽ, trong khi bản Gold phản chiếu ánh sáng như một bộ giáp samurai rực rỡ.
Điểm nhấn độc đáo là các đường khía mô phỏng nhát katana, cho cảm giác vừa chân thực vừa biểu tượng.
Điểm nhấn độc đáo là các đường khía mô phỏng nhát katana, cho cảm giác vừa chân thực vừa biểu tượng.
Sony còn khéo léo bố trí họa tiết tránh vùng tay cầm thường xuyên tiếp xúc, giúp lớp sơn bền và giữ được vẻ nguyên bản lâu dài.
Sony còn khéo léo bố trí họa tiết tránh vùng tay cầm thường xuyên tiếp xúc, giúp lớp sơn bền và giữ được vẻ nguyên bản lâu dài.
Cảm giác cầm tay cầm Ghost of Yotei cũng khác biệt nhờ bề mặt nhám nhẹ và các chi tiết khắc nổi tinh xảo.
Cảm giác cầm tay cầm Ghost of Yotei cũng khác biệt nhờ bề mặt nhám nhẹ và các chi tiết khắc nổi tinh xảo.
Dù không thay đổi tính năng, chiếc tay này mang đến trải nghiệm xúc giác và cảm xúc hoàn toàn mới khi chơi game.
Dù không thay đổi tính năng, chiếc tay này mang đến trải nghiệm xúc giác và cảm xúc hoàn toàn mới khi chơi game.
Với DualSense Ghost of Yotei, Sony đã biến một phụ kiện chơi game thành tác phẩm nghệ thuật đậm chất Nhật Bản.
Với DualSense Ghost of Yotei, Sony đã biến một phụ kiện chơi game thành tác phẩm nghệ thuật đậm chất Nhật Bản.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Sony #PS5 #DualSense #Ghost of Yotei #tay cầm chơi game #thiết kế nghệ thuật

