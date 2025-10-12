Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top game nhập vai “đưa người chơi quay ngược thời gian” cực hay

Số hóa

Top game nhập vai “đưa người chơi quay ngược thời gian” cực hay

Từ Nhật Bản thời phong kiến đến châu Âu Trung cổ, những tựa game này không chỉ tái hiện lịch sử sống động mà còn mang đến trải nghiệm nhập vai chân thực khóquên

Thiên Trang (TH)
Nhiều tựa game ngày nay không chỉ đơn thuần để giải trí mà còn là “cỗ máy thời gian” giúp người chơi sống lại những giai đoạn lịch sử huy hoàng.
Nhiều tựa game ngày nay không chỉ đơn thuần để giải trí mà còn là “cỗ máy thời gian” giúp người chơi sống lại những giai đoạn lịch sử huy hoàng.
Trong số đó, Assassin’s Creed Shadows nổi bật khi đưa người chơi đến thời kỳ Oda Nobunaga chinh phạt các lãnh chúa để thống nhất Nhật Bản.
Trong số đó, Assassin’s Creed Shadows nổi bật khi đưa người chơi đến thời kỳ Oda Nobunaga chinh phạt các lãnh chúa để thống nhất Nhật Bản.
Người chơi sẽ nhập vai Naoe - ninja phục thù, và Yasuke - samurai da đen có thật trong lịch sử, để khám phá những bí ẩn đẫm máu của thời phong kiến.
Người chơi sẽ nhập vai Naoe - ninja phục thù, và Yasuke - samurai da đen có thật trong lịch sử, để khám phá những bí ẩn đẫm máu của thời phong kiến.
Tựa game vẫn giữ phong cách hành động đặc trưng của Assassin’s Creed nhưng thêm chiều sâu với các tài liệu lịch sử và di tích có thật trong game.
Tựa game vẫn giữ phong cách hành động đặc trưng của Assassin’s Creed nhưng thêm chiều sâu với các tài liệu lịch sử và di tích có thật trong game.
Cũng lấy cảm hứng từ lịch sử, Final Fantasy Tactics tái hiện cuộc Chiến Hoa Hồng khốc liệt giữa các gia tộc châu Âu thời Trung cổ.
Cũng lấy cảm hứng từ lịch sử, Final Fantasy Tactics tái hiện cuộc Chiến Hoa Hồng khốc liệt giữa các gia tộc châu Âu thời Trung cổ.
Game kết hợp lối chơi chiến thuật theo lượt và cốt truyện đầy âm mưu quyền lực, biến mỗi trận chiến thành một ván cờ cân não.
Game kết hợp lối chơi chiến thuật theo lượt và cốt truyện đầy âm mưu quyền lực, biến mỗi trận chiến thành một ván cờ cân não.
Trong khi đó, Triangle Strategy lại gây ấn tượng khi xoay quanh “cuộc chiến vì muối”, tài nguyên từng quý như vàng trong lịch sử loài người.
Trong khi đó, Triangle Strategy lại gây ấn tượng khi xoay quanh “cuộc chiến vì muối”, tài nguyên từng quý như vàng trong lịch sử loài người.
Ba tựa game này không chỉ tái hiện lịch sử sinh động mà còn khiến người chơi đắm chìm trong những lựa chọn đạo đức, chiến lược và cảm xúc như thật.
Ba tựa game này không chỉ tái hiện lịch sử sinh động mà còn khiến người chơi đắm chìm trong những lựa chọn đạo đức, chiến lược và cảm xúc như thật.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#game nhập vai #lịch sử #Assassin’s Creed #Final Fantasy Tactics #Triangle Strategy #đưa người chơi quay ngược thời gian

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT